Baldur's Gate 3'e Beklenen Güncelleme Geldi: Oyun Deneyimi Tamamen Değişecek

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Larian Studios, Baldur's Gate 3 için 7 numaralı güncellemesini yayımladı. Bu güncelleme ile oyuncuların büyük bir heyecanla bekledikleri oyun içi modlama araçları, resmen kullanıma sunuldu.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan ve yılın en çok sevilen oyunlarından bir tanesi olan Baldur's Gate 3 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricisi Larian Studios, 7 numaralı güncellemeyi PC'ler için yayımladığını açıkladı. Yayımlanan yama, Baldur's Gate 3'e efsane bir yenilik getirdi.

7 numaralı yama, oyunda bilinen bazı sorunları giderdi. Ayrıca bölüm sonları için de yeni sinematik görüntüler oluşturuldu. Ancak tüm bunların ötesinde bir gelişme daha var. Baldur's Gate 3, an itibarıyla oyun için modlama desteğine de kavuşmuş oldu. Böylelikle Baldur's Gate 3 oyuncuları için yepyeni bir deneyim sunulmuş olacak.

Konsol ve Mac sahipleri bir ay daha bekleyecekler

Baldur's gate 3 oyun içi mod desteği geldi

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi Baldur's Gate 3'ün 7 numaralı güncellemesi sadece PC'ler için yayımlandı. Hâl böyle olunca konsol ve Mac sahipleri, oyun için modlama aracına kavuşmak için biraz daha bekleyecekler. Şirketin resmî açıklamasına göre güncelleme, konsol ve Mac'ler için ekim ayı içerisinde yayımlanacak.
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Baldur's Gate 3'e resmî oyun içi modlama desteği sunulması, tüm oyuncuların kendi oyun modlarını oluşturmalarını ve bu modları diğer oyuncularla paylaşmalarını sağlayacak. Bu da oyunun popülaritesini ciddi anlamda artıracak gibi görünüyor.

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Kaynak : https://x.com/baldursgate3/status/1831688936281739295
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