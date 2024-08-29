Baldur's Gate 3'ün geliştiricilerine göre GTA 6, fiyatıyla sektörde yeni bir standart belirleyecek.

GTA 6'nın çıkışındaki fiyatının sektör standartlarının ötesinde olacağı yönündeki söylentiler uzun zamandır kulislerde dolaşıyor. Görünüşe göre Baldur's Gate 3'ün geliştiricileri de benzer bir görüşü paylaşıyor. Yaptıkları son açıklamalar da bunu gösteriyor.

Oyun sektöründe son yıllarda standart AAA oyun fiyatı zaten artış göstermişti. Daha önce Türkiye'ye özel fiyatlandırma politikaları sayesinde çok farkına varmamış olsak da AAA oyunların fiyatı 60 dolardan 70 dolara çıkmıştı. Benzer bir yeni standart fiyat artışını ise GTA 6 gibi büyük ilgi görecek bir oyunla birlikte görebiliriz.

Rockstar'ın fiyatları oyuncular için şaşırtıcı değil

Larian'ın Yayın Direktörü Michael Douse, X üzerinden yaptığı açıklamada "Neredeyse tüm oyunların temel seviyede daha pahalı olması gerektiğini düşünüyorum çünkü onları yapmanın maliyeti (örneğin enflasyon) fiyatlandırma trendlerini aşıyor. Ancak DLC vaatleriyle değil, kalite ve iletişimle bu noktaya ulaşabileceğimizi sanmıyorum. Sadece herkes GTA 6'nın bunu yapmasını bekliyor lol." ifadesini kullandı.

Öte yandan pek çok oyunsever, Rockstar Games'in oyunlarının biraz daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olmasını anlayışla karşılıyor. Zira firma uzun zamandır oyunculara parasının karşılığını en çok veren oyunlardan bazılarını sunuyor. Ayrıca oyunlar daha ilk çıktıkları andan itibaren dolu dolu oluyor.

Rockstar henüz GTA 6'nın fiyatı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bununla birlikte oyunun çıkışındaki fiyatının 100 doların üzerinde olmasını bekleyenlerin sayısı hiç de az değil.