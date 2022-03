YouTube'da iyice popülerleşmeye başlayan balık avı videoları, bizi saatlerce ekra başına kitliyor. Bugün sizlere balık avı konusunda içerik üreten 10 YouTube kanalını listeledik. Bu kanallardan 5 tanesi Türk YouTube kanallarıyken diğer 5 tanesi ise yabancı kanallar.

Ülkemizin 3 tarafı denizlerle kaplı. Denizlere bu kadar yakın olan bir millet olarak elbette mavi sulara karşı bir zaafımız var. Hala soğuk olan kış aylarında bile "havalar ısınsa da denize gitsek" diye düşünüyoruz. Elbette denizin bize sunduğu tek güzellik yüzmekle sınırlı değil. Muhteşem bir çeşitliliğe sahip olan denizlerimiz balık yönünden de oldukça zengin. Mutfağımızda da yeri olan balıklara karşı ülke olarak özel bir ilgimiz var.

Özellikle son yıllarda balığa olan ilgimizle çok uyumlu olan YouTube kanalları çıkmaya başladı. Hem tekne hem de kıyıdan yapılan balık avlarını videoya çekerek paylaşan YouTuber'lar içimizde denizin huzurunu ve kokusunu hissettiriyorlar. Bizler de bugün sizlere YouTube'da saatlerinizi kitleyebilecek kadar sürükleyici balık avı videoları çeken YouTube kanallarını listeleyeceğiz. Listemizde 5'i Türk 5'i yabancı olmak üzere toplamda 10 YouTube kanalı var. Hazırsanız listemize başlayalım.

Balık avı videoları paylaşan 5 Türk YouTube kanalı:

Balık Günlükleri

Balıktaysan Özgürsün

Suat Yiğit'le Balık Avı

İlker Reis

Balıkçılık Üniversitesi

Balık Günlükleri

YouTube'da balık avı videosu denildiğinde ilk karşımıza çıkan kanallardan biri olan Balık Günlükleri, 535 bin abone sayısına sahip. Savaş Dursun'un çıktığı avlardan videolar paylaştığı kanal, ülkemizin sularındaki rekor denemeleriyle dikkat çekiyor. Balık Günlükleri YouTube kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Balıktaysan Özgürsün

Ülkemizde sevilen bir diğer balık avı videoları çeken kanal ise Balıktaysan Özgürsün kanalı. Kıyı balıkçılığı konusunda da videolar üreten Balıktaysan Özgürsün, bu videoları çekerken kurdukları kamp ve sıcak ortamlarıyla dikkat çekiyor. Balıktaysan Özgürsün kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Suat Yiğit'le Balık Avı

Balık Günlükleri'nde de sık sık gördüğümüz Suat Yiğit, balık avı konusunda son derece uzman bir isim. Özellikle olta balıkçılığında uzman olan Yiğit'in YouTube kanalında da balık tutmak isteyenlere güzel öneriler görüyoruz. Suat Yiğit'le Balık Avı kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlker Reis

Balın Günlükleri'nde gördüğümüz bir diğer uzman balıkçı da İlker Reis. Kendi kanalında daha çok paragatla balık avlama tekniklerini görüyoruz. Ayrıca İlker Reis'in geçtiğimiz aylarda Yunan sahil güvenliği ile olan kavgası da viral olmuştu. Uluslararası suları kendi sularıymış gibi kabul eden Yunanistan sahil güvenliğine karşı dik bir duruş sergileyen İlker Reis, profesyonel balıkçılık konusunda eğlenceli videoları bizlerle buluşturuyor. İlker Reis kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Balıkçılık Üniversitesi

Diğer kanallara göre nispeten daha az abonesi olan Balıkçılık Üniversitesi, hızla yükselen kanallar arasında yer alıyor. Şu anda 37 bin aboneye sahip kanalda, birbirinden farklı şekilde balık avlarına tanık oluyoruz. Balıkçılık Üniversitesi kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Balık avı videoları paylaşan 5 yabancı YouTube kanalı:

BlacktipH

Jiggin' With Jordan

Cath Em All Fishing

TyPigPatrol

Wild Fishing

BlacktipH

3,88 milyon aboneyle dünyanın en ünlü balık avı kanallarından biri olan BlacktipH, okyanuslarda yakaladığı dev balıklarla dikkat çekiyor. Büyük beyaz köpekbalıkları gibi devasa canlıları NFL, NBA yıldızlarına tutturan BlacktipH, bu işi en profesyonel yapan kanallardan biri. BlacktipH kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Jiggin' With Jordan

Balık videolarıyla ünlenen bir diğer kanal ise Jiggin' With Jordan. Diğer kanallardan farklı olarak zıpkınla avlama videolarını gördüğümüz Jiggin' With Jordan, bizlere görsel olarak da muhteşem videolar sunuyor. Jiggin' With Jordan kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Catch Em All Fishing

3,71 milyon aboneye sahip Catch em Al Fishing de balık avı denildiğinde dünyadaki sayılı birkaç YouTube kanalından biri. Dünyanın çeşitli yerlerinden farklı canlıları görmemizin yanında BlacktipH gibi okyanuslardaki büyük canlıları da yakalayan kanal, son derece eğlenceli içeriklere sahip. Cath Em All Fishing kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ty PigPatrol

Diğer kanallardan farklı olarak daha çok nehir, göl gibi tatlı sularda avlanan Ty PigPatrol kanalı, birbirinden farklı canlıyı görmemizi sağlıyor. Ty PigPatrol kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Wild Fishing

Wild Fishing kanalı, diğer kanallardan çok farklı bir konsepte sahip. Olta gibi modern çağa uygun avlanma yöntemleri yerine su birinkitilerinin suyunu bir pompayla başka tarafa aktarıp içindeki balıkları elleriyle yakalayan kanal, ülkemizde ve dünyada pek görmediğimiz avlanma yöntemleriyle başarılı avlar yakalıyor. Bazı videolarının 69 milyondan fazla izlenmesi, yaptıkları işin bir hayli ilgi çekici olduğunu bizlere gösteriyor. Wild Fishing kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bugün sizlere balık tutmayı sevenlerin takip etmesi gereken 10 YouTube kanalını listeledik. Eğer aklınıza gelen başka kanallar varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.