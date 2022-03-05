Terk Edilmiş Bir Akvaryumdan Korku Filmi Gibi Görüntüler

Terk edilmiş bir akvaryumda çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerdeki deniz canlılarının cesetlerinin adeta zombi gibi çürümüş olması dikkat çekti.

Terk edilmiş isimsiz bir akvaryuma giren bir çift tarafından paylaşılan ve zombi gibi gözüken bir köpekbalığı cesediyle diğer ölü deniz canlılarının olduğu ürkütücü görüntüler kısa sürede viral oldu.

Kaşif çift, hasar gördükten sonra çoğu hayvanın tahliye edildiği ancak bazılarının bırakıldığı akvaryumun tam konumunu açıklamasa da akvaryumun İspanya’da bir yerde olduğunu ve 2014 yılında 13 metrelik dev bir dalganın binaya zarar vermesinin ardından kapatıldığını kaydetti. İspanyol habere sitesi The Local’in Ocak 2014’te bu boyutlarda bir dalganın İspanya’nın kuzeybatı kıyısına vurduğu ve ciddi hasara yol açtığına ilişkin haberi ise terk edilmiş akvaryumun büyük ihtimalle bu bölgede olabileceğini gösteriyor.

Videodaki hayvanların, sergilendikleri zaman zaten 'ölü' olduğu belirtiliyor

Kırık bir vitrinin içindeki küçük bir resif köpekbalığının çürüyen kalıntılarını gösteren videoda, bulunduğu akvaryumun boyutundan yola çıkılarak köpekbalığının ilk sergilendiği zaman zaten ölü olduğu anlaşılıyor. Bu da köpekbalığı cesedinin, sağlamlığının korunması için muhtemelen bazı kimyasal işlemler görerek hava geçirmez bir akvaryumda sergilenmiş ve akvaryumun kırılmasıyla da yavaş yavaş çürümeye başlayarak zombi benzeri bir hal almış olduğu anlamına geliyor.

Yaptıkları keşfe dair konuşan kaşiflerden biri ise köpekbalığının çürümüş kalıntılarını keşfetmenin oldukça üzücü olduğunu belirtiyor.

Köpekbalığı kalıntılarının yanında kaşif çiftin paylaştığı görüntülerde kırık cam kavanozların içinde bir ahtapot ve kalamarın çürümüş kalıntılarının olduğu da görülüyor. Köpekbalığında olduğu gibi, bu hayvanların da akvaryum terk edildiğinde zaten ölü oldukları ve muhtemelen formaldehit içeren kavanozlar parçalandıktan sonra çürümeye başladıkları düşünülüyor.

Bunlara ek olarak videoda geride bırakılmış iki adet deniz yıldızı olduğu da görülüyor. Ancak daha önce bahsettiğimiz hayvanların aksine, deniz yıldızlarının sergilenmeden önce tamamen kurumuş olmaları sebebiyle çürüme belirtisi göstermediği ifade ediliyor.

Son olarak videoda dev bir kalamara ait görüntüler oldukça dikkat çekiyor. Ancak kaşif çift, bunun diğer canlılar gibi gerçek olmadığını ve köpükten yapılmış gerçekçi bir replika olduğunu belirtiyor.

Terk edilmiş akvaryumu keşfe çıkan çiftin ürkütücü videosu