Balıkların Diğer Hayvanlar Kadar Sık Konuştuğu Keşfedildi

Şimdiye kadar balıkların sesleri olduğu bilinmesine rağmen diğer hayvanlar kadar sık sesli iletişim kurmadığı düşünülüyordu. Ancak yeni yapılan bir araştırma, durumun hiç de öyle olmadığını kanıtladı.

Her türden vızıltı ve cıvıltı, tıpkı orman havasını dolduran seslerin hepsi gibi, Dünya'nın sularına da nüfuz ediyor. Ve çoğumuzun ihtimal vermesek de su altındaki seslerin çoğu aslında balıklardan kaynaklanıyor.

Balıkların da ses çıkardığı uzun zamandır bilinen bir gerçek olsa da, balık sesleri şimdiye kadar hep nadir görülen tuhaflıklar olarak algılanmıştı; ancak yeni yapılan bir araştırma sonucunda işin aslının çok daha farklı olduğu ortaya çıktı. Balıkların da diğer canlılar gibi düzenli sesler çıkardığını ve bunun uzun yıllardır -yüz milyonlarca- olan bir durum olduğunu öne süren araştırmada, bazı balıkların sesleri de kaydedildi.

Balıklar da kuşlar gibi koro şeklinde ses çıkarıp şarkı söylüyor

Yakın zamana kadar balıkların iletişim kurmak için seslerini kullanmaktansa renk sinyalleri, beden dili ve elektrik dahil olmak üzere başka iletişim yöntemlerine başvurduğu varsayılmaktaydı. Ancak son araştırmalar balıkların sadece iletişim için seslerini kullanmadığını, seslerini düzenli olarak kullanmanın yanında tıpkı kuşlar gibi şafak ve alacakaranlık vaktinde koro şeklinde ses çıkardıklarını gösterdi.

Porichthys notatus balığının çıkardığı ses

Konuya dair konuşan Cornell Üniversitesi’nden evrimci nörobilimci Andrew Bass, kolayca duyulamadıkları ve görülemedikleri için balıkların da konuşabildiği gerçeğinin yıllardır gözden kaçmış olduğunu; su altı akustik biliminin bu sebeple balıklardansa balina ve yunusların çıkardığı seslere odaklandığını ifade etti.

Holocentrus rufus balığının sesi

Anatomik tanımlamaları, ses kayıtlarını ve hatta ses kayıtlarının kayıtlarını inceleyen Cornell Üniversitesi’nden ekolojist Aaron Rice ve meslektaşları, ışın yüzgeçli (Actinopterygii) balık grubunun bu sesleri ses telleri olmadan çıkarmasına izin veren birkaç fizyolojik özellik belirledi. Syfy Wire'a konuşa Rice, "Dişlerini gıcırdatabilirler veya suda hareket sesi çıkarabilirler, “ şeklinde kaydetti. Öte yandan 175 balık ailesinin üçte ikisinin sesle iletişim kurduğu keşfedildi. Bu sayının daha önce 175 balık ailesinin beşte biri olduğu düşünülmekteydi. Yapılan analizler ise balıklardaki sesli iletişimin en az 33 kez evrimleşmiş olabileceği yönünde.

Balıklar, omurgalı kara hayvanları kadar uzun bir süredir ses ile iletişim kuruyor

Dahası araştırma, balık dilinin bundan yaklaşık 155 milyon yıl önce, yani omurgalı kara hayvanlarının ilk ses çıkarmaya başlayacak şekilde evrimleştiğini gösteren kanıtların olduğu zamanlarda ortaya çıktığını gösteriyor. Buna göre ekip, elde ettikleri sonuçların balıklardaki ses davranışlarının oldukça eski olduğunu destekler nitelikte olduğunu kaydediyor.

Araştırmada bazı balık gruplarının diğerlerinden daha geveze olduğu; bunlar arasında ise karakurbağası ve yayın balığının öne çıktığı belirtiliyor. Bununla birlikte Rice ve ekibi, konuşabildiklerini tespit ettikleri balık türleri dışındaki balıkların da konuşabilmesinin muhtemel olduğunu; sadece diğer grupları duyacak kadar dinlememiş olabileceklerini ifade ediyor.

Balıkların ne hakkında konuştuklarına gelecek olursak: Diğer tüm hayvanlar gibi muhtemelen balıklar da seslerini yemek bulmak, tehlike uyarıları yapmak, bölgesel tartışmalar gibi sosyal olayları konuşmak ve cinsel ilişki için kullanıyor. Hatta son zamanlarda bazı araştırmacılar, balıkları canlandırıcı mercan resiflerine geri çağırmak için su altı siren çağrıları olarak balık şarkılarını kullanmayı deniyor.