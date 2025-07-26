Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, atık maddelerden baskı yapan 3 boyutlu yazıcı geliştirdiler. Bu ilginç ürün, bir kahve kupası basmak için muz kabuğu kullanıyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanından 3 boyutlu yazıcı sektöründe devrim yaratacak bir çalışma geldi. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir 3 boyutlu yazıcı, baskı hammaddesi olarak atık madde kullanıyor. Gelin hep birlikte bu ilginç teknolojiye yakından bakalım.

Geleneksel 3 boyutlu yazıcılarda bitki veya petrol bazlı plastik hammaddeler görürüz. Öte yandan; özel amaçlar için üretilmiş olan 3 boyutlu yazıcılar ise beton bile kullanabilirler. İşte MIT'deki bilim insanları, buna yepyeni bir yaklaşım gösterdiler. Geliştirilen yeni cihaz, yumurta kabukları, kahve telvesi, muz kabukları ve çiçek sapları gibi atık malzemeleri kullanarak baskı yapıyor.

Muz kabuklarını bir kupaya dönüştürmek mümkün!

Geliştirilen yazıcının gerçekten dikkat çeken özellikleri var. Yapay zekâ destekli bir algoritma kullanan yazıcıyı kullanmak için önce eldeki atık maddenin fotoğrafı yükleniyor. Algoritma, bu malzemeyi otomatik olarak tanımlıyor. Sonraki aşamada da atığı bir macuna dönüştürmek için doğal katkı maddeleri ekleyen algoritma, işin sonunda muz kabuklarını bir kahve kupasına dönüştürmüş oluyor. Tabii bu sadece örneklerden bir tanesi.

Yapılan açıklamaya göre geliştirilen 3 boyutlu yazıcı, kahve kupasının yanı sıra çatal, bıçak, bardak veya özel tasarım nesne baskısı yapabiliyor. Bu noktada da devreye giren algoritma, eldeki malzemeye göre hangi ürünün basılabileceği konusunda tarifler de veriyor. MIT'de geliştirilen teknoloji, atık maddelerin geri dönüşümü için büyük önem arz edecek gibi görünüyor.