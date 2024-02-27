Bir adamın, bataklıktan nasıl kurtulunabileceğini anlatırken hayatını kaybettiği anları kaydettiği iddia edilen videonun aslı oldukça farklı.

İnternette zaman zaman viral olan bazı içeriklerin gerçekliği tartışma konusu oluyor. Bu içeriklerden biri de son zamanlarda sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan bataklıktan kurtulma videosu çekerken hayatını kaybettiği iddia edilen adamın videosu. Gerçek ise video hakkındaki iddialardan oldukça farklı.

Öncelikle videoya bir bakalım:

(Videoyu göremiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz)

Çok sayıda hesap tarafından "Bataklıktan nasıl kurtulacağını anlatmak için bataklığa giren adam, kendi ölümünü kayda aldı." şeklinde paylaşılan video aslında kesilmiş bir video ve bir devamı da var. Devam videosunda bataklığın o kadar da derin olmadığı, adamın omuz hizasına kadar geldiği gözüküyor. Aşağıda yer alan videoda adamın bataklıktan çıkışını görüyoruz.

(Videoyu göremiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.)

Kimliği belirsiz olan bu kişi, Boggy Man takma adını kullanıyor ki bu da Bataklık Adamı anlamına geliyor. Bu şahıs, Quicksand Fans (Bataklık Hayranları) adlı bir forumda yazmaya devam ediyor. Bataklık müptelası bu arkadaş, sık sık kendisini böyle yerlere gömüyor. Bu durumdan ayrı bir keyif aldığı da görülebiliyor.

Öte yandan bu adam, bataklıklarda zaman geçirmekten keyif alan tek kişi değil. Çeşitli YouTube kanallarında benzer keyifleri olan insanların paylaşımları göze çarpıyor. Bu aktivite elbette ki oldukça tehlikeli ve açıkçası pek popüler olmamasının da bir nedeni var.

Bu videoda da görüyoruz ki bir şeyin internette viral olması ve belli bir şekilde duyulması, gerçeğin aktarıldığı anlamına gelmiyor.