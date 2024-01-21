Instagram'da ilk Türk astronot Alper Gezeravcı adına açılan bir hayran sayfası, 600 bin takipçiye ulaştı. Dahası, söz konusu hesaptan paylaşılan sözde soru-cevap, sosyal medyada viral oldu ve haber sitelerinde gerçekmiş gibi paylaşıldı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın başarılı bir şekilde uzaya fırlatılması ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşması, tabii olarak Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Ancak Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun oluşturduğu heyecan, bazı yanlış anlamaların ve yanıltıcı haberlerin ortaya çıkmasına da neden olabiliyor.

Instagram'da "alpergezeravci" kullanıcı adına sahip bir hayran hesabı, Gezeravcı'nın ağzından bir soru-cevap paylaştı. Ne yazık ki söz konusu hesabın fan hesabı olduğunun anlaşılamaması nedeniyle pek çok haber sitesi, söz konusu yanıtları gerçekten Alper Gezeravcı'nın yanıtlarıymış gibi paylaştı.

Hayran sayfası, gerçek Alper Gezeravcı sanıldığı için 600 bin takipçiye ulaştı

Her şeyden önce; Alper Gezeravcı'nın resmi Instagram hesabının "astroalper" kullanıcı adına sahip olduğunu söyleyelim. An itibarıyla 600 bin takipçiyi geçen alpergezeravc adlı hesap ise bir hayran hesabı ve profil açıklamasında açık bir şekilde "Sayfamız, Alpergezeravcı ve axiom 3ü tanıtmak amacıyla kurulmuş sayfadır." ifadeleri yer alıyor.

Daha önce pek çok kez uyardığımız gibi; sosyal medyadaki çok takipçili haber sayfalarının çoğu, haberin kaynağını araştırmakla uğraşmazlar ve temel amaçları etkileşim almak olduğundan dikkatinizi çekecek haberleri doğru-yanlış kontrol etmeden paylaşırlar.

Pek çok haber sitesi ise sosyal medyadaki yüksek etkileşimli haberleri kaynağını kontrol etmeden okurlarına aktarmaktadır. Bu nedenle Alper Gazeravcı'nın sözde soru-cevap paylaşımını haberleştiren haber siteleri, söz konusu haberleri yayından kaldırmak durumunda kaldı. Doğru bilgi için haberi kaynağından alan haber sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Sosyal medyada viral olan soru-cevap paylaşımı şu şekilde:

Paylaşımın Alper Gezeravcı'ya ait olmadığından emin olmanız için yazım hatalarını ve diğer kusurları düzeltmeden aktarıyoruz.

Astronotumuz Alper Gezeravcı'nında bulunduğu, uluslara arası uzay istasyonunda nasıl yaşadıklarına dair ufak bir video ile meraklarınızı gidermeye çalışalım. Videoda, yemek, tuvalet, duş, spor, rutin işlerle ilgili uygulamalar göreceksiniz.

Ayrıca sık sorulan bazı sorulara cevap verelim, sorularınız veya önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz;

1-Tam olarak neredesiniz konum?

--Yerden 400km yüksekte ISS istasyonunda, istasyon dakikada 500km yer değiştirdiği için tam konum mümkün değil.

2- Atmosfere giren her şey yanıyor eriyor, uzay aracı hangi maddeden yapılmış ki bir şey olmuyor?

--Seramik ve Karbon fiber türevlerinden, ısı dayanımı yüksek dış kaplama mevcut.

3-Dönüşte 5cm boy uzaması olacak mı?

--Uzun süreler kalınsaydı, mümkün olurdu ancak 14 günde pek bir şey değişmez. Bu arada uzay uzaması ciddi sağlık sorunudur bilginize.

4-ISS den hangi gezegenler görülebiliyor?

--Mesafe dolayısıyla çıplak gözle gezegenlerden sadece Ay görülebilir.

5-Adıyaman tütünü ekmeyi unutma.

--Bazı bitkilerin ekimi yapılıyor, ve fizyolojisi incelenecek. Ancak maalesef bu bitki Adıyaman tütünü değil.

6-Uzayda 7 gün, dünyada 7 yıl mı gerçekten?

--Günde 16 gündüz ve gece geçirilsede, gerçekte aynı zaman dilimindeyiz. Bire bir yani :)

7-Bu uzay aracının çekimi drone ile mi yapılıyor nasıl?

--Uzay istasyonu kameralarıyla ve yerden yüksek çözünürlüklü kameralarla zoom yapılarak.

8-Sabri abinin toplarını getirmeyi unutmayın.

--Ulusular arası uzay istasyonu 400km yükseklikte. Aşağıdakileri toplamışlar, kalanlar biraz daha yüksekte. Ay yolculuğu olursa anca öyle.

9-2024 Lisans KPSS de soru olarak gelir misiniz?

--Planlanan, gerçekleşen ve varış tarihlerine dikkat edin.

10- Neden 36 saat sürdü yolculuk, süre fazla değil mi?

--Varış noktası yanı ISS 400km yükseklikte, 28000 km hızla hareket ediyor. Roket fırlatıldığında henüz onuncu dakikada 200km yüksekliğe çıkmıştı bile. Ancak dakikada 500km yer değiştiren ISS ile aynı noktaya varmak, hızları eşitlemek ve bunu tek seferde yapmak 36 saat sürüyor şu anki teknolojiyle.