Battlefield 6 açık betasının ardından oyunun dosyalarını kurcalayan oyuncular, oyunun çıkışında gelecek büyük ölçekli haritalar tespit etti.

Battlefield 6 açık betası oyunculardan büyük ilgi görürken, serinin klasikleşmiş geniş arazilerini özleyenler için sevindirici haberler geldi. Oyunun dosyalarını inceleyen oyuncuların sızıntılarına göre Battlefield 6'nın çıkışıyla birlikte büyük ölçekli haritalar gelecek.

10 Ekim’de piyasaya sürülecek oyunda “Mirak Valley” en büyük harita olarak öne çıkıyor. Tacikistan’da geçen bu alanda iki yandan yükselen dağlar, ortadan geçen bir nehirle birleşiyor ve devasa çatışma alanları sunuyor.

Yeni hangi haritalar göreceğiz?

Bunun yanı sıra “Eastwood” adlı bir haritanın da ilk sezon ile birlikte oyuncularla buluşacağı ortaya çıktı. Kaliforniya’nın varlıklı bir bölgesinde geçen bu haritada golf sahaları, villalar ve yıkılmış evler yer alacak. Üstelik oyuncular sadece tank ya da uçak değil, golf arabası ve bot da sürebilecek.

Oyunun çıkışında Mirak Valley’e ek olarak “Sobek City” ve “Operation Firestorm” da geniş ölçekli haritalar arasında olacak. EA’in Battlefield ile ilgilenen ekibi, serinin özüne dönerek oyunculara hem taktiksel hem de devasa ölçekte savaş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Peki siz Battlefield 6 açık betasından keyif aldınız mı? Oyuna dair düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.