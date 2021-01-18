Battlefield 6'yla İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı

EA Games'in bu senenin sonbaharında oyun severler ile buluşturmaya hazırlandığı Battlefield 6'dan yeni haberler var. Ortaya çıkan son söylentilere göre oyun Battlefiled 3'ten izler taşıyacak ve PS4 ile Xbox One için de gelecek.

EA Games'in 'Daha önce görülmemiş ölçekte yeni bir Battlefield oyunu' olarak tanımladığı ve bu yıl sonbaharda oyun severler ile buluşturmaya hazırlandığı Battlefield 6'ya dair ilk bilgiler gelmeye başladı.

Call of Duty, Battlefield gibi pek çok seri için güvenilir bir kaynak olarak anılan Tom Henderson, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda Battlefield 6 ile ilgili birkaç yeni bilgi paylaştı. Gelen bilgilere göre Battlefield 6, yalnızca Battlefield olarak piyasaya sunulabilir. Aynı zamanda oyun büyük oranda Battlefield 3'ten esinlenecek ve 128 oyunculu geniş haritalara sahip olacak. Oyunun bir de battle royal modunun olması bekleniyor.

Yeni Battlefield, yeni nesil konsollara özel olmayacak:

Battlefield 6 hakkında gelen ilk haberlerde oyunun hangi platformlar için geleceğine dair net bir bilgi yoktu. Ancak oyunun yeni nesil konsolların sunduğu teknik avantajlardan faydalanılarak geliştirileceği düşünülüyordu. Gelen son haberlere göre ise Battlefield 6 hem PS4 ve Xbox One için hem de PS5 ve Series X için gelecek. Tabii ki oyun PC oyuncularının da beğenisine sunulacak.

Oyunun eski nesil konsollara da gelecek olması, her iki jenerasyonda da oynanabilmesi için oyun geliştirilirken kısıtlamalar yapılması ihtimalini de düşündürüyor. Ancak bu noktada bir sorun yaşanmayacak gibi görünüyor. Henderson'a göre oyunun PS4 ve Xbox One sürümleri farklı bir stüdyo veya aynı stüdyonun farklı bir bölümü tarafından geliştiriliyor ve eski nesil konsollarda mecburi kısıtlamalara gidiliyor. Yeni jenerasyon için ise Battlefield 6, sunulan tüm teknik avantajlardan faydalanan güçlü bir oyun olarak hazırlanyor.

Bu adım, EA Games'in oyunun her platformdaki oyuncular için aynı keyfi vermesi adına çalıştığını gösteriyor. CD Prıojekt RED'in Cyberpunk 2077'yle PS4'te yaşadığı vahim durum sonrası EA'nın eski konsollar için yeni oyunu adına titizlikle çalışması mantıklı bir adım gibi görünüyor.