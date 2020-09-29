Battlefield 1 Tarihi Açıdan Ne Kadar Doğruydu?

Birinci Dünya Savaşı, batı tarihinin en önemli tarihi olaylarından biri olmakla beraber oyun dünyasında da oldukça sık bir şekilde işlenen bir konu. Savaşın getirdiği acımasızlık, yıkım, korku ve kahramanlık duyguları birçok oyuncuyu derinden etkilemeyi başarıyor. Tabii söz konusu savaş olunca tarihsel gerçeklik de önemli bir yer tutuyor. Battlefield 1 tarihi bağlamda ne kadar doğru? Hep beraber yakından bakıyoruz.

Birinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin yaşadığı en korkutucu ve en büyük anlaşmazlıklardan bir tanesi. Dünya çapınca neredeyse 40 milyon ölüme yol açan bu savaşta, sadece 303 gün süren Verdun cephesinde günde ortalama 2 binden fazla asker hayatını kaybetti. Savaşın ülkemiz toprakları üzerindeki etkisi de tarihe geçti, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de bu savaşın ardından atıldı. Peki bu tarihi gerçekler, oyunlarda bize nasıl yansıtıldı. Biraz eski ancak unutulmayacak yapımlardan Battlefield 1'e yakından bakmamız gerekiyor.

Aslında oyun dünyasında tarihsel olay sıklıkla kullanılıyor. Dönemin savaş sistemi, silahları ve akla gelebilecek birçok büyük/küçük detayı üzerinde çalışan oyun geliştiricileri, tarihsel açıdan en doğru oyunu ortaya koymaya çalışıyor. Bizler de bu bağlamda “Battlefield 1 tarihi açıdan ne kadar doğru?” sorusuna yanıt aradık.

Battlefield 1’i tarihsel açıdan incelediğimiz kategoriler:

Silahların gerçekçiliği:

Dünya savaşları temalı oyunlardan bahsettiğimizde, birçoğumuzun aklına ilk olarak oyunda kullanılan silahlar geliyor. Oyunda adeta bir uzvumuz hâline gelen silahların ait olduğu döneme göre doğruluğu bu tarz oyunlarda büyük önem taşıyor. Battlefield 1’de ise hem savaş alanında kullanılmamış fakat teorik olarak bakıldığında, kullanılabilecek silahlar hem de gerçekten Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılmış silahlar bulunuyor.

Örnek verecek olursak Battlefield 1 oyununda kullanılan en ünlü silahlardan olan gazlı Cei-Rigotti tüfekleri her ne kadar 19. yüzyıl sonlarında tasarlanan ve üretilen bir silah olsa da resmi olarak Birinci Dünya Savaşı’nda hiç kullanılmamış. Bu konuda ise oyunun geliştirici ekibinin başındaki Aleksander Grøndal, “Bu silah savaşta resmi olarak kullanılmasa da bazı insanlar savaş sırasında bu silaha sahip olmuş olabilir. Bu yüzden dönemin tüm özelliklerini kullanarak silahlar konusunda yaratıcı olmak istedik.” ifadelerini kullanıyor.

Ayrıyeten 1916 yılında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı sırasında tankların ve zırhlı araçların İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu kadar popüler olmadığını belirten Grøndal, Birinci Dünya Savaşı gibi yıkıcı etkilere sahip bir olayı, oyun çerçevesinde daha eğlenceli hâle getirmek için tankları ve zırhlı araçları oyunun önemli bir parçası hâline getirdiklerini belirtiyor.

Oyunda yer alan silahlar, Jonathan Casey isimli bir tarihçiye gösterildiğinde ise Casey, oyunda yer alan silahların, savaş dönemi silahlarına oldukça fazla benzediğini söylüyor. Fakat bu silahların üzerinde yine geliştirici ekip yaratıcılığını kullanmış durumda. Yine Casey’e göre oyundaki tarihsel olarak en doğru silahlar, savaş uçaklarının üzerinde bulunan makineli tüfekler olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda kullandığımız; MP28, Lewis Gun ve Benet-Mercier gibi popüler silahlar, birçok küçük değişiklik dışında gerçeğe oldukça yakın bir şekilde tasarlanmış olarak karşımıza çıkıyor.

Genel olarak zeplinler ve keşif balonları:

Jonathan Casey’in notlarından devam ettiğimizde Battlefield 1’de sıkça kullanılan zeplinler ve keşif balonları ile de önemli şeyler öğrenebiliyoruz. Her ne kadar zeplinler ve keşif balonları Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılsa da oyunda bu nesnelerin daha çok gösterip ve işin keyif kısmı için yerleştirildiği düşünülüyor. Fakat Casey’e göre bu balonlar genel olarak İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılıyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda ise balonlar genel olarak bir vinç yardımıyla havada asılı kalıyordu ve çoğunlukla bir hava barikatı oluşturmak ve düşmanı gözlemek için kullanılıyordu.

Her ne kadar Birinci Dünya Savaşı sırasında zeplinler düşman siperlerini ve şehirlerini bombalamak için kullanılsa da gerek hız gerekse teknik yeterlilik bakımında bu araçlar düşünüldüğü kadar tehlikeli değillerdi.

Ayrıca yukarıda bulunan görselde bir askerin zeplin üzerinde koşması Casey’in aklını bir hâyli karıştırmış. Böyle bir şeye daha önce hiçbir yerde rastlamadığını belirten tarihçi, yüzlerce metre yükseklikte asılı duran bir zeplinin üzerinde elinde makine tüfekle koşan askeri oldukça gerçek dışı buluyor. Gerçekten de bu tarz sahneler oyuna eğlence katarken, oyunun gerçekçi havasını da bir nebze yok edebiliyor.

Genel olarak oynanış:

Oynanış bakımından Battlefield 1 geliştirici ekibi, oyunu daha hızlı, akıcı ve keyifli hâle getirmek için bazı numaralar yapmış durumda. Köylerde evden eve savaştığımız bölümlere işaret eden tarihçi Jonathan Casey, bu bölümlerde bulunan savaş sisteminin gerçeği yansıtmadığını ve bu sahnelerin daha çok İkinci Dünya Savaşı’nda bulunan Stalingrad cephelerine benzediğini belirtiyor.

Sürekli bombaların patladığı, evlerin yıkıldığı ortamda elinde makineli tüfek ile koşturmanın Birinci Dünya Savaşı için bile gerçekçi olmadığını söyleyen Casey, ayrıca oyunda genellikte eldiven giyen Alman askerlerinin gerçekte böyle bir eldivene sahip olmadığını belirtiyor.

El bombaları ile tank patlatma olayına da değinen tarihçi Casey, patlama gücünü arttırmak için birkaç el bombasının birbirine bağlanmasının doğru olduğunu fakat FT17 tipi bir tankın üzerinize doğru gelirken elinizde bir tüfekle bomba atıp bu tankı patlatabilmenizin oldukça gerçek dışı bir olay olduğunu açıklıyor.

Battlefield oyunlarının gerçekçiliğini sarsan bir diğer unsur ise medikal sınıfı oluyor. Bu sınıfla beraber, savaşta yaralanan dostlarınızı morfin iğneleri sayesinde savaşa geri döndürebiliyorsunuz. Fakat Casey’e göre gerçek savaşta, medikal sınıfındaki askerler ellerinde makineli tüfeklerle koşturup sağa sola iğne saplamazlar. Bunun yerine medikal askerler en arkadan orduyu takip eder ve yaralılarla daha güvenli bir ortamda ilgilenir.

Battlefield 1 tarihsel açıdan ne kadar doğru?

Oyunun bütününe baktığımızda Battlefield 1, genel olarak Birinci Dünya Savaşı’nı gerçekten yaşıyormuşuz hissini ne yazık ki veremiyor. Her ne kadar oyunda bulunan silahlar, birçok diğer savaş oyununa göre daha gerçekçi bir şekilde tasarlansa da Battlefield 1, tarihsel doğruluk yerine daha çok işin eğlence ve yaratıcılık yönüne odaklanıyor.

Electronic Arts’ın DICE ekibinin başında bulunan Aleksander Grøndal da bu konuya ilişkin; Battlefield 1 ile daha çok, batı tarihinin en önemli olaylarından biri olan Birinci Dünya Savaşı dönemine dikkat çekmek istediklerini ve oyuncuların eğlenirken aynı zamanda bu dönem ile ilgili bilgi sahibi olmak dürtülerini körüklemek istediklerini belirtiyor.

Tarihi gerçekliği, savaşta bulunmayan dönem elementleri ve özellikle geliştirici ekibin yaratıcılığı ile birleştiren Battlefield 1 herşeye rağmen oynaması keyifli bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sizler Battlefield 1 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce oyun daha gerçekçi bir hâle getirilebilir miydi? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.