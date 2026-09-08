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Battlefield REDSEC'e Gelecek Yeni Mod Tanıtıldı: İşte Yeni Rapid Royale Modu ve Gelecek Yeni Özellikler!

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Battlefield REDSEC, yeni Rapid Royale modu, yeni Proximity Chat özelliği ve 1,4 milyon doları aşan ödüllü dev turnuvalarını duyurdu.

Battlefield REDSEC'e Gelecek Yeni Mod Tanıtıldı: İşte Yeni Rapid Royale Modu ve Gelecek Yeni Özellikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Battlefield REDSEC, Eylül ayında oyuncularla buluşacak kapsamlı güncellemelerini duyurdu.

Rekabetçi sahneyi baştan aşağı hareketlendirecek bu güncellemeler; hızlı tempolu yeni bir Battle Royale modunu, oyuncuların sabırsızlıkla beklediği Proximity Chat özelliğini ve toplamda 1,4 milyon doları aşan devasa ödül havuzlu turnuva serilerini kapsıyor.

İçerikten Görseller

Battlefield REDSEC'e Gelecek Yeni Mod Tanıtıldı: İşte Yeni Rapid Royale Modu ve Gelecek Yeni Özellikler!
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Yeni mod: Rapid Royale

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Sezon 5 ile birlikte oyuna eklenecek olan Rapid Royale, geleneksel Battle Royale deneyimini çok daha tempolu ve aksiyon dolu bir yapıya kavuşturuyor.

Düşük oyuncu sayısı, daraltılmış harita alanları, daha hızlı daralan güvenli bölgeler ve kısa maç süreleriyle tasarlanan bu mod, çatışma aramakla zaman kaybetmek istemeyen oyunculara yenilikçi bir alternatif sunuyor.

Proximity Chat, 15 Eylül'de geliyor

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15 Eylül itibarıyla Battle Royale modunda ilk versiyonuyla aktif edilecek bu özellik, çevredeki rakip takımların sesini duymayı mümkün kılacak.

Oyunun gidişatını anlık kararlarla değiştirebilecek bu özellik için Battlefield Studios, ses menzili, netlik ve moderasyon araçlarını geliştirmek adına oyunculardan gelecek geri bildirimleri yakından takip edecek.

$150.000 ödüllü Cash Cups ve Open Series

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Sezon 4 rekabeti, 19 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Cash Cups ile başlıyor. APAC, EMEA ve Amerika bölgelerinde gerçekleşecek haftalık turnuvalarda takımlar, toplam 150.000 dolar tutarındaki ödül havuzundan pay almak için mücadele edecek.

Elite Series’e giden yolda bir kanıtlama alanı sunan Open Series ise 24 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Bölge başına 384 takıma kadar katılım imkânı sunan iki günlük üç farklı etkinlikte, en başarılı ekipler adlarını Elite Series’e yazdıracak.

REDSEC rekabetinin en üst seviyesi olan Elite Series, 4 Aralık 2026 – 16 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek. Her üç bölgeye eşit dağıtılacak şekilde toplam 1.338.000 dolarlık dev küresel ödül havuzuna sahip olan turnuva, hem eski efsane takımları hem de Open Series'ten yükselen yeni meydan okuyucuları karşı karşıya getirecek.

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