Baydöner'in yayınladığı Ramazan temalı ve bol göndermeli reklam, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelin birlikte reklama ve gelen tepkilere göz atalım.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte hepimizin görmeye alışık olduğu şeylerden biri de markaların bol gülen yüzlü Ramazan temalı reklamları oluyor. Kalabalık iftar sofraları, Ramazan davulcuları, sahurlar... Ramazana dair aklımıza gelen her şey, bu aşırı pozitif reklam filmlerinde bir araya gelerek bir ay boyunca türlü mecralarda karşımıza çıkıyor.

Hatta bu konu açılınca muhtemelen pek çoğunuz o upuzun sofralı şen şakrak Coca-Cola reklamlarını anımsadınız bile. İşte bu reklamların arasına şimdi de Baydöner'in 'Dertsiz Masa Örtüsü' reklamı katıldı. Ancak reklam filmi, ülkenin güncel durumuna ve gündemine yaptığı bol göndermesiyle sosyal medyada diğer reklamlardan sıyrılarak adından söz ettirmeyi başardı.

Öyle demeyelim de...

Malumunuz, ülkemizin gündemi uzunca zamandır oldukça sıkıntılı. Zamlarla birlikte her geçen gün artan hayat pahalılığı, ülkesini umutsuzlukla terk eden gençler, sürekli gergin siyasi gündem... Bunların hepsi ülkenin üzerinde adeta bir 'dert bulutu' oluşturmuş durumda. Baydöner de yeni reklam filminde bu konulara oldukça incelikli ve aslında 'basit' bir dille değinmiş.

'Tadımız kaçmasın, biz öyle demeyelim de böyle diyelim' diyerek akaryakıt zamlarından hepimizi karanlıkta bırakan saat uygulamasına, tatsız tuzsuz futbol liginden yurt dışına devasa beyin göçüne kadar pek çok konuya değinen reklam filmi, haliyle kısa sürede gündem oldu. Gelin birlikte önce reklam filmine, ardından da gelen tepkilere bakalım.

Baydöner'in Ramazan reklam filmi

Reklam filmine sosyal medya ne dedi?

Siz Baydöner'in reklam filmini nasıl buldunuz? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!