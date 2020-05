Arkadaşlarla Oynanabilen Multiplayer PC Oyunları - 2020

Arkadaşlarınızla birlikte hangi bilgisayar oyununu oynayacağınıza karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için multiplayer PC oyunlarından oluşan enfes bir liste hazırladık. Gelin listemizde hangi oyunlar olduğuna birlikte yakından bakalım.

Çok sayıda bilgisayar oyunu arasından seçim yaparak bir tanesine başlamak çok zor bir karar olabiliyor. Hele bir de işin içine arkadaşlarla birlikte oynanan multiplayer bilgisayar oyunları gibi oldukça spesifik bir filtre ekleyince, durum hepten içinden çıkılmaz bir hâle geliyor. İşte bu noktada işinizi kolaylaştırmak için sayısız seçenek arasından sizler için kolaj tadında bir liste hazırladık.

Listemizde her türden oyuna yer verebilmek adına çok bilinen yapımlara oranla biraz köşede kalmış, popüler FPS veya RYO türü dışında oyunlara da odaklandık. Hak etmesine rağmen adını anamadığımız oyunlar oldu. Buradan hepsinden özür diliyor, lafı fazla uzatmadan oyunlara geçiyoruz. :)

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz her türden 22 multiplayer PC oyunu:

Ücretsiz oyunlar: Dauntless Dead Maze No More Room in Hell Fistful of Frags We Were Here Conqueror’s Blade Paladins War Thunder Fortnite Call of Duty Warzone

Ücretli oyunlar: Overcooked! 2 Don’t Starve Together Worms Unreal Tournament A Way Out Wolfenstein: Youngblood Warhammer: Vermintide 2 Keep Talking and Nobody Explodes Minecraft Dungeons Rocket League Rainbow Six Siege Overwatch



Ücretsiz oyunlar:

Çıkış tarihi: Phoenix Labs, Iron Galaxy

Geliştirici: 21 Mayıs 2019

Dauntless, arkadaşlarla birlikte oynanabilecek en iyi Co-op oyunlardan biri olarak gösterilen Monster Hunter: World isimli oyunun ücretsiz alternatifi. Öğrenme aşaması Monster Hunter: World’ten daha kısa olan Dauntless, ücretsiz olmasına karşın ekipçe toplaşıp yaratık avına çıkmak için tercih edebileceğiniz en iyi seçeneklerden biri.

Çıkış tarihi: 13 Şubat 2018

Geliştirici: Atelier 801

Dead Maze iki boyutlu, izometrik bir yapım. Zombi felâketi sonrası bir dünyada geçen oyun, kaynak toplama, yönetme, ev kurma ve geliştirme gibi hayatta kalma türü oyunlarda sıkça karşılaştığımız özelliklere kendi yorumunu getiriyor. Amansız zombi sürülerine karşı arkadaşlarınızla birlikte mücadele verirken, mücadelenize başka insanları da katabiliyorsunuz.

Çıkış tarihi: 31 Ekim 2011

Geliştirici: No More Room in Hell Team

No More Room in Hell, zombi istilası sırasında hayatta kalan bir grup arkadaşın hikâyesini gerçekçi bir şekilde ele alıyor. Oyunda nişangah gibi kolaylık sağlayan elementlerden eser yok. Hatta bir zombi tarafından ısırıldığınız zaman bunu arkadaşlarınıza söyleyip söylememek bile size kalmış durumda. Üstelik arkadaşlarınızla iletişimde kalabilmek için aranızdaki mesafeyi kısa tutmanız gerekiyor.

Çıkış tarihi: 9 Mayıs 2014

Geliştirici: Fistful of Frags Team

Listemize vahşi batı konseptine sahip bir oyun eklemesek olmazdı. Fistful of Frags, Battle Royale ve klasik takım ölüm karşılaşması gibi birçok farklı modla birlikte arkadaş grubunuzu vahşi batının acımasız kollarına atıyor. İşin en güzel tarafı ise bu acımasızlığın bir parçası olarak düşmanlarınıza karşı hızlı tempolu savaşlar vermek.

Çıkış tarihi: 3 Şubat 2017

Geliştirici: Total Mayhem Games

We Were Here, arkadaşınızla birlikte bulmaca çözmeye odaklanan bir oyun arıyorsanız tam size göre. Oyunda aynı kale içinde birbirinden ayrı düşen iki arkadaş birbirini bulmaya çalışıyor. Bu sırada iletişim kurmak için kullanabileceğiniz tek şey ellerinizdeki telsizler. İki oyuncu da karşısına çıkan bulmacaları çözerek birbirini bulmak için büyük bir kalede mücadele veriyor.

Çıkış tarihi: 30 Mayıs 2019

Geliştirici: Booming Games

Conqueror’s Blade gerçek zamanlı ve sıra tabanlı strateji oyunlarını olabilecek en iyi şekilde bir araya getirip oldukça dinamik bir oynanış sunuyor. Orta çağ temasından esinlenildiği belli olan oyunda, düşman ordusunu ortadan kaldırmaya çalışan bir komutanı canlandırıyorsunuz. Oyunu isterseniz tek başınıza oynamanız da mümkün ancak tabii ki arkadaşlarınızın yardımını almak çok daha eğlenceli.

Çıkış tarihi: 8 Mayıs 2018

Geliştirici: Evil Mojo Games

Paladins, listemizdeki ücretli oyunlar arasında yer alan Overwatch’un ücretsiz alternatifi olarak görülebilir. Zaten oyuncular tarafından sıkça “Overwatch killer” olarak adlandırılıyor. Aynı kaliteyi beklemek her ne kadar doğru olmasa da ücretsiz bir alternatif olduğu için tercih edilesi bir seçenek. Hepsi birbirinden farklı yeteneklere sahip karakterlerle MOBA tadında 5’e 5 savaşlar vermek isterseniz denemenizi öneriyoruz.

Çıkış tarihi: 15 Ağustos 2013

Geliştirici: Gaijin Entertainment

Arkadaşlarınızla birlikte II. Dünya Savaşı araçlarını kullanarak savaşmak sizin için uygunsa, aradığınız oyunu bulduğunuzu sevinerek söylüyoruz. War Thunder yıllardır sevilerek oynanan bir araç savaşı simülasyonu oyunu. Oyunda bulunan 1.500’den fazla araç ile sayısız mekanda geçen savaşlara tanık oluyor, üstelik savaşın direkt içinde yer alıyorsunuz. Ayrıca oyunun ücretsiz bir seçeneğe göre oldukça iyi grafik kalitesi vadettiğini de söylemeden geçmeyelim.

Çıkış tarihi: 25 Temmuz 2017

Geliştirici: Epic Games

Fortnite için söylenebilecek çok bir şey yok. Kendisi Battle Royale türü oyunların sancak taşıyan üyelerinden biri. Dünya çapında 350 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan Fortnite, sürekli yenilenen haritasıyla birlikte dinamik bir yapıda seyrediyor. Eğer Battle Royale türü hoşunuza gidiyorsa ve arkadaşlarınızla oynayacağınız bir oyun henüz bulamadıysanız Fortnite gibi ücretsiz bir seçeneği atlamamanızı tavsiye ediyoruz.

Çıkış tarihi: 10 Mart 2020

Geliştirici: Infinity Ward, Raven Software

Yılların Call of Duty kalitesi, günümüzün en popüler oyun türlerinden biri olan Battle Royale ile buluştu. Hem de tamamen ücretsiz olarak. 2019 yılında çıkan Modern Warfare oyununu temel alan Warzone iyi grafikleri, devasa bir savaşı, çetin bir rekabeti ve en önemlisi arkadaşlar arasındaki dayanışma hissiyatını çok iyi bir şekilde aynı potada eritiyor.

Ücretli multiplayer oyunlar:

Çıkış tarihi: 7 Ağustos 2018

Fiyatı: 40,00 TL

Geliştirici: Ghost Town Games Ltd., Team17 digital Ltd

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz en eğlenceli oyunlardan biri Overcooked! 2. Oyunda minik şefleri canlandırıyoruz. İsterseniz aynı bilgisayar üzerinden isterseniz de çevrimiçi olarak farklı bilgisayarlardan oynayarak birlikte yemekler yapabiliyorsunuz. Yalnız uyaralım, oyun sıradan bir mutfak simülasyonundan çok daha fazlası. Arkadaşlarınızla birlikte, sürekli olarak değişerek sizi zora sokan bir mutfakta, aksiyon dolu dakikalar içinde yemekler hazırlamanız gerekiyor.

Çıkış tarihi: 21 Nisan 2016

Fiyatı: 24,00 TL

Geliştirici: Klei Entertainment

Don’t Starve Together, hayatta kalma türünün günden güne daha da popülerleştiği 2010’lu yılların başına denk gelen dönemde çıkan Don’t Starve’ın tek başına çalışabilen bir genişleme paketi. İçinde çeşit çeşit tehlikelerin ve yaratıkların yer aldığı bir dünyada, arkadaşlarınızla yardımlaşarak topladığınız kaynakları düzgün bir şekilde harcamanın yollarını ararken hayatta kalma mücadelesine doyacaksınız.

Çıkış tarihi: 23 Ağustos 2016

Fiyatı: 64,99 TL

Geliştirici: Team17 Digital Ltd

1995 yılında hayatına başlayan Worms serisi, o zamandan beri arkadaşlarla birlikte oynanabilecek en iyi oyunlar listelerinde anılmaya devam ediyor. Oyun sıra tabanlı bir oynanışa sahip. Solucanları kontrol eden oyuncular, fantastik yollarla diğer solucanları yok etmeye çalışıyorlar. Worms W.M.D ile arkadaşlarınızla sırt sırta ya da karşı karşıya solucanların savaşını en eğlenceli şekilde yaşayabilirsiniz.

Çıkış tarihi: 30 Kasım 1999

Fiyatı: 18,00 TL

Geliştirici: Epic Games, Inc.

Günümüzde FPS türü oyunların geldikleri yeri borçlu olduğu serilerden biri kuşkusuz Unreal Tournament. İşte tam da bu yüzden, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz nostalji temalı oyun kontenjanımızı Unreal Tournament serisinden yana kullanıyoruz. Seri, sayısız oyuna sahip. Eğer uzayda geçen aksiyon dolu savaşlarla nostaljinin dibine vurmak isterseniz birincisini, daha güncel grafikler görmek isterseniz de üçüncüsünü oynamayı tercih edebilirsiniz.

Çıkış tarihi: 23 Mart 2018

Fiyatı: EA Origin 29,99 euro

Geliştirici: Hazelight Studios

Film tadında bir hikâye, sürükleyici bir oynanış ve hapisten kaçış teması… Arkadaşınızla birlikte tecrübe etmek istediğiniz şeylerden en az birini bile saydıysak, A Way Out’u kesinlikle denemenizi öneriyoruz.

Yerel ya da çevrimiçi olarak birlikte oynayabileceğiniz oyun, iki türlü de ekranı yarıya bölerek iki farklı karakterin başından geçen olayları aynı anda anlatıyor. Eğer oyunu denemeye karar verirseniz, arkadaşınızla birlikte geçireceğiniz heyecan dolu saatlere hazır olun.

Çıkış tarihi: 25 Temmuz 2019

Fiyatı: 179,00 TL

Geliştirici: Machine Games, Arkane Studios

FPS türünün atalarından kabul edilen Wolfenstein, çizgisini değiştirerek eşli hikâye odaklı bir oyunla karşımıza çıktı. Oyun genel anlamda eleştirmenlerden harika puanlar alamadı. Ancak içerisinde ışın izleme ve NVIDIA’nın yapay zeka ile performans artırma teknolojisi DLSS’in çok başarılı 2.0 sürümü yer aldığı için listemize girmeye hak kazanan oyunlardan biri oldu.

Çıkış tarihi: 8 Mart 2018

Fiyatı: 50,00 TL

Geliştirici: Fatshark

Vermintide 2, arkadaşlarınızla birlikte ardı arkası kesilmeyen canavarlara karşı yakın dövüşler vererek aksiyonu tavan yaptıran bir oyun oynamak istiyorsanız kaçırmamanız gereken bir yapım. Oyunda bulunan yetenek ağacı, silah, canavar çeşitliliği ve oynanabilecek çok sayıda hikâye, oldukça uzun, rahatlıkla tekrarlanabilir bir deneyim vadediyor. Oyunu toplamda dört kişiye kadar birlikte oynayabiliyorsunuz.

Çıkış tarihi: 8 Ekim 2015

Fiyatı: 24,00 TL

Geliştirici: Steel Crate Games

Keep Talking and Nobody Explodes arkadaşınızla birlikte kendinizi gerçek bir bomba imha ekibi gibi hissetmenizi sağlayan anlara sahne olan bir oyun. Bir oyuncu bomba üzerindeki bulmacalara bakarken, diğer oyuncu da o bulmacaların nasıl çözülebildiğini anlatan kullanım kılavuzu tadındaki belgeleri kontrol ediyor. İki taraf da birbirinin ne yaptığını görmeden, yalnızca sesli iletişim aracılığıyla bombayı birlikte imha etmeye çalışıyor.

Çıkış tarihi: 26 Mayıs 2020

Fiyatı: 56,25 TL

Geliştirici: Mojang, Double Eleven

Oldukça klasik bir oyun türü olan Dungeon Crawler, Minecraft evreniyle tanıştı. Minecraft’tan alışık olduğumuz zindan yapıları, daha da geliştirilerek bambaşka bir oyun türüyle yeniden oyunculara sunuldu. Arkadaşlarınızla birlikte Minecraft evrenine ait çok sevilen düşmanları, yakından tanıdığımız silahlarla alt ederken dur durak bilmeden ilerlemek istiyorsanız Minecraft Dungeons’ı kesinlikle oynamanız gerekiyor.

Çıkış tarihi: 7 Temmuz 2015

Fiyatı: 31,00 TL

Geliştirici: Psyonix LLC

Rocket League, son yıllarda ciddi bir yükselme göstererek e-spor dünyasında geniş kitlelere ulaşan bir oyun oldu. Başlaması kolay ve eğlenceli, uzmanlaşması da ciddi bir sabır ve emek gerektiren Rocket League, kolaylıkla arkadaşlarınızla birlikte saatlerce başından kalkmadan oynayacağınız bir oyun hâline gelebilir.

Çıkış tarihi: 1 Aralık 2015

Fiyatı: 102,99 TL

Geliştirici: Ubisoft Montreal

Rekabetçi oyunlar arasında kendine has bir yere sahip olan Rainbow Six Siege, gerçekçiliği zor oynanışıyla yakalıyor. Hele ki 2015’ten beri oyunu oynayan sadık bir oyuncu kitlesi olduğunu düşünürsek, R6 macerasına atılmadan önce arkadaşlarınızla birlikte çetin bir rekabete hazırlanmanız gerekiyor. Eğer rekabet etmek tam da aradığınız şeyse Rainbow Six Siege sizin için biçilmiş kaftan.

Çıkış tarihi: 14 Mayıs 2016

Fiyatı: Battle.net 19,99 dolar

Geliştirici: Blizzard Entertainment, Iron Galaxy

Overwatch, gelecekte geçen bir takım odaklı savaş oyunu. 6’ya 6 takımlar arasında geçen savaşlar sırasında, hepsi eşsiz yeteneklere sahip karakterler arasından seçim yaparak karşı takımı alt etmeye çalışıyorsunuz. Eğer arkadaşlarınızla birlikte MOBA türüne selam çakan bir birinci şahıs nişancı oyunu oynamak istiyorsanız arkanıza bile bakmadan koşa koşa Overwatch’u deneyebilirsiniz.

Böylelikle en iyi multiplayer PC oyunlarını sıraladığımız yazımızın sonuna geliyoruz. Bir kez daha hatırlatalım: Listemize her türden oyunu alabilmek için yalnızca yüksek bütçeli oyunlara odaklanmayan seçimler yapmak istedik. Yoksa CS: GO, LoL, Dota 2 gibi listede adını anamadığımız oyunlar da candır. Sizler de adını anmak istediğiniz oyunları yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.