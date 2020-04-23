Windows 10 İçin En İyi 9 Video İndirme Programı

Özellikle internet erişimimizin olmadığı zamanlarda daha önce indirmiş olduğumuz müzik veya film gibi videolar hayat kurtarıcı olabiliyor. YouTube'la sınırlı kalmayıp birçok farklı siteden Windows 10'da video indirebileceğiniz en iyi programları linkleriyle beraber sizler için listeledik.

Bilgisayarlaımızdan müzik dinlemek veya bir şeyler izlemek keyifli vakit geçirmemize olanak sağlıyor. Ancak ne yazık ki internet erişimiizin olmadığı durumlarda bunları yapabilmek mümkün olmuyor.

Hem internet kullanımından tasarruf etmenin hem de internetin olmadığı yerlerde videolara erişim sağlayabilmenin en iyi yolu bu videoları bilgisayarlarımıza indirmek olacaktır. Windows’da cihazlarınıza kolayca video indirebileceğiniz 10 indirme programını sizler için listeledik.

En iyi video indirme programları:

4K Video Downloader

Free YouTube Download

All Video Downloader

ClipGrap

Winx YouTube Downloader

Any Video Converter Free

ISky Soft Video Downloader

Fastest Tube

aTube Catcher

Freemake Video Downloader

4K çözünürlükte ve 360 derece açılı video indirme özelliği.

özelliği. YouTube da dahil olmak üzere birçok siteden video indirebilirsiniz.

video indirebilirsiniz. Listedeki bütün şarkıları indirebilirsiniz.

Videoları indirmesi gayet kolay olan bu sitede tek yapmanız gereken şey indirmek istediğiniz videonun URL’sini siteye kopyalayarak indirme işlemini başlatmak. Sitenin tek kötü yanı, ücretsiz versiyonunu kullanmak istediğinizde kullanıcıyı 24 video indirme limiti ile sınırlandırması.

Videoları toplu bir şekilde indirebilirsiniz.

bir şekilde indirebilirsiniz. İndirmek istediğiniz videonun kalitesini belirleyebilirsiniz.

belirleyebilirsiniz. Videoları istediğiniz formatta indirebilirsiniz.

Sadece YouTube’da bulunan videoları indirmenize olanak sağlayan Free YouTube Download kullanıcıların en çok tercih ettiği programlardan biri. Toplu video indirme seçeneği ücretsiz versiyonunda da kullanılabiliyor ve Premium hesabı satın almadan da videoları hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Basit ve akıcı arayüz sayesinde işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

arayüz sayesinde işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Videoları toplu bir şekilde indirebilirsiniz.

İndirdiğiniz videoları başka bir formata dönüştürebilirsiniz.

Eğer programlara fazla aşina değilseniz ve çözmekte zorlanıyorsanız All Video Downloader tam size göre. Kullanımı son derece basit olan bu progam sayesinde videoları ayrı bir tarayıcıdan bulmak yerine programın içinde aratabilir, videoyu dilediğiniz formatta indirebilirsiniz. Programda ayriyetten videodan ses dosyasını ayırabilme özelliği de bulunuyor.

Basit arayüzü sayesinde kolay kullanım.

kullanım. Programın içerisinde video arama özelliği.

İstenilen kalite ve formatta video indirme seçeneği.

ClipGrab programında da başka bir tarayıcı açmaya gerek duymadan dilediğiniz videoyu aratabilir, bu videoları kolayca indirebilirsiniz. Program, kullanıcılara bir de videonun sadece ses dosyasını indirebilme seçeneğini de sunuyor.

YouTube’da dahil olmak üzere 300’ün üzerinde siteden video indirebilirsiniz.

siteden video indirebilirsiniz. 8K çözünürlükteki videoları indirebilirsiniz.

Videoları FLV, 3GP gibi formatlara dönüştürebilirsiniz.

Videoları dilediğiniz çözünürlükte indirebileceğiniz bu programla aynı zamanda videolar toplu bir şekilde de indirebilirsiniz. Programın en iyi yanlarından biri bütün özelliklerinin kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunulması.

YouTube’da dahil olmak üzere birçok siteden video indirebilirsiniz.

Videoları dilediğiniz gibi kesebilir, süreleriyle oynayabilirsiniz.

İndirmiş olduğunuz videoyu istediğiniz formata dönüştürebilisiniz.

Kullanımı son derece basit olan bu programın yukarıda saymış olduklarımız da dahil birçok özelliği bulunuyor, ancak ne yazık ki ücretsiz versiyonunda bu özellikler kısıtlanmış. Programın ücretsiz versiyonunu indirirken ByteFence ve Yahoo yazılımlarının da ek olarak gelmesini istemiyorsanız indirme aşamasında bu tikleri kaldırmayı unutmayın.

Programı bilgisayara indirmenize gerek kalmadan videoları indirebilirsiniz.

Internet Explorer, Chrome ve Firefox taracıyılarında kullanılabilir.

Videoları 1080p kalitesinde indirebilirsiniz.

Bilgisayarınıza program indirmeden YouTube’daki videoları indirmek isterseniz FastestTube tam da size göre. Tarayıcınıza site üzerinde belirtilen eklentiyi ekledikten sonra videoları rahatça bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Videoları toplu bir şekilde indirebilirsiniz.

bir şekilde indirebilirsiniz. PC, Mac ve telefonlarınızda videoları toplu bir şekilde başka bir formata dönüştürebilirsiniz.

bir şekilde başka bir formata dönüştürebilirsiniz. Videolar en hızlı şekilde indirmeniz olanak sağlar.

Videoları rahatça indirebileceğiniz bu programda ek olarak indirmiş olduğunuz videoları kaydedip aynı kalitede CD’ye yazdırabilirsiniz. İndirmek istediğiniz videonun linkini programa kopyaladıktan sonra videoyu dilediğiniz kalite ve formatta indirebilirsiniz. Programın tek kötü yanı, kendisini indirirken yanında farklı bir yazılımı da kullanıcılara indirmek zorunda bırakması.

Facebook, DailyMotion ve YouTube olmak üzere birçok siteden video indirebilirsiniz.

İndirdiğiniz videoyu dilediğiniz formata çevirebilirsiniz.

çevirebilirsiniz. Video içerisindeki ses dosyasını indirebilirsiniz.

Son derece basit, kopyala-yapıştır mantığıyla çalışan bu program tek tıkla istediğiniz videoyu istediğiniz formatta ve kalitede indirmenize olanak sağlıyor. Programın tek kötü yanı birden fazla videoyu indirmek istediğiniz zaman ara sıra donması olsa da genel olarak gayet akıcı bir kullanıma sahip.