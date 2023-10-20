Baykar, bir süredir üzerinde çalıştığı Bayraktar TB3'ü ilk kez kısmi de olsa uçurdu. Şirket, ilk testin başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri arasında yer alan Baykar, bir süredir "Bayraktar TB3" ismini verdiği yeni nesil silahlı insansız hava aracı (SİHA) üzerinde çalışmaları sürdürüyor. İlk kez geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliklerinde gördüğümüz SİHA, şimdi önemli bir gelişme ile karşımızda.

Baykar, bundan birkaç gün önce Bayraktar TB3'ün ilk koşu testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Daha anlaşılabilir olması açısından; koşu testi, SİHA'nın pistin başından sonuna kadar hızlanıp, ardından da durmasını kapsıyordu. Bugünse Bayraktar TB3 için en önemli testlerden bir tanesi gerçekleştirildi. Bayraktar TB3, ilk kez kısmi de olsa uçtu. SİHA, artık ait olduğu yere, yani gökyüzüne çok yakın.

"Kanatlanmaya hazırız!"

Bugün yapılan açıklamada, Bayraktar TB3'ün ilk teker kesme testinin başarılı bir şekilde tamamlandığı duyuruldu. Baykar, teker kesme testi kapsamında üzerinde çalıştığı SİHA'yı ilk kez, kısmi de olsa uçurdu. Piste çıkan SİHA, yeryüzü ile temasını birkaç saniyeliğine kestikten sonra, başarılı bir şekilde iniş yaptı.

İşte Baykar'ın açıklaması ve Bayraktar TB3'ün ilk kez uçtuğu o anlar:

Kanatlanmaya hazırız!



Bayraktar TB3, teker kesme testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3'ün ilk koşu testini de aşağıdan izleyebilirsiniz:

Bayraktar TB3'ün sunduğu tüm özellikleri merak ediyorsanız: