Bazılarımızın kan görmeye tahammülü yoktur öyle değil mi? Hatta kan görür görmez bayılanlarımız bile vardır. Peki bunun sebebi nedir?

Kan kimi insanları hiç etkilemezken bazılarını neden bayılacak kadar rahatsız eder?

Gelin, cevabı verelim.

İnsanların yaklaşık %15’i kan görünce bayılırken %4’ü ise kan akmasına neden olacak yaralanmaları bir fobi hâline getirir.

Aslında bu bayılma nöbetlerinin özünde, araştırmacıların kan basıncının hızla yükselip sonra düşmesine sebep olduğuna inandıkları bir kaygı vardır. Kan basıncındaki ani düşüş, kanın beyinden çekilmesine ve böylece insanların bayılmasına sebep olur.

Kan basıncının yükselmesi esasen normal bir durumdur ve bu, gerçek veya algılanan tehlike anlarında sempatik sinir sisteminin savaş ya da kaç tepkisinin bir parçasıdır.

Ayrıca beynin soliter yol çekirdeği (NST), dahili bir geçiş anahtarı gibidir.

NST, sempatik tepki ile parasempatik tepki arasında geçiş yapar ve böylece vagus sinirine giden iletişim karmakarışık bir hâl alır. Beynin soliter yol çekirdeği, her ikisini aynı anda yapmaya çalışır. Yani kan basıncını düşürürken kalp atış hızını artırır.

Sonuç olarak kan, beyinden uzağa pompalanır ve bilinç kaybı kaçınılmaz olur.

Ayrıca başka bir olasılık, beynin NST’ainin sempatik ve parasempatik tepkiler arasında çok hızlı bir geçiş yapması ve vücudun geçici olarak bayılarak kapanmasına sebep olmasıdır.

Ek olarak araştırmacılar, NST’nin iğrenme tepkisinden sorumlu olması sebebiyle iğrenme ve korku karışımının karmaşık hâle geldiğine ve bayılmalara sebep olduğunu düşünürler.

Özetle bazı insanların kan gördüklerinde bayılmalarının arkasında, beynin soliter yol çekirdeği (NST) ile ilişkili birçok sebep vardır.

İlginizi çekebilir: