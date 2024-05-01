Kan alma işlemi sırasında eğer biraz anatomi bilginiz varsa neden atardamarlar yerine toplardamarın tercih edildiğini merak etmiş olabilirsiniz. Bu tercihin tabii ki birçok sebebi var.

Tıbbi testler ve tedaviler için hayati öneme sahip kan alma işlemi sırasında damarların yapısı, kanın akış hızı ve alım sürecinin güvenliği gibi faktörler bulunuyor.

İğneden kaçmaya çalışsanız, canınız acısa bile sebebini öğrendikten sonra toplardamardan almanın aslında sizin için daha iyi olduğunun farkına varıp biraz endişenizi dizginleyebilirsiniz.

Öncelikle biraz anatomi dersine kısa giriş yapalım.

Kalpten çıkan atardamarlar, oksijen ve besinlerle zenginleştirilmiş kanı, vücudun dört bir yanına taşır. Bu damarlar, kalın ve elastik yapıda olduğu gibi kan, yüksek basınç altında akar.

Toplardamarlar ise vücudun çeşitli bölgelerinden topladıkları karbondioksit ve atık maddelerle yüklü kanı kalbe geri taşıyan damarlardır. Toplardamarlar, atardamarlara göre daha ince duvarlı ve geniştir. Kan, bu damarlarda daha düşük basınçla ve yavaş akar.

Daha az acı için toplardamardan kan alınıyor.

Toplardamarların atardamarlara göre daha küçük basınç altında kan taşıması ile kan alımı daha az ağrılı ve daha kolay hâle geliyor. Yani kan alırken canınızın acıması atardamarı düşününce hiçbir şey.

Bazı kişilerin damarını bulmak zor olabilir ancak genellikle toplardamarlar cilt yüzeyine daha yakın oldukları için bulunmaları ve iğne ile delinmeleri de daha kolay oluyor. Bu da aslında numune tüpüne daha fazla kan salınmasını sağlıyor.

Atardamarların derinlerde olması ve daha kalın olması daha fazla acı demek. Ayrıca atardamardan kan almak, bu derinlik ve kalınlık sebebiyle zorlayıcı bir süreç.

Güvenliğimiz için de toplardamar tercih ediliyor.

Atardamarlardan kan almak, yüksek basınç nedeniyle daha riskli. Atardamar delindiğinde, kanın hızla akması ve damarın çevresinde kanama oluşması da muhtemel. Toplardamarlar ile bu tür bir risk minimuma indiriliyor.

Artık damarlarınız ve kan alma süreci hakkında daha fazla bilgi sahibisiniz. Kan verirken acınızı hafiflettiğimizi düşünüyoruz.

Sağlıkla kalın!

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