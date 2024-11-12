Belki de Hiç Duymadığınız, Çok Az İnsanda Bulunan Kan Grubu İle Tanışın: ‘Altın Kan' Rh-null Neden Dünyanın En Değerli Kanı?

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“Altın kan” veya “Rh-null” isimli bir kan grubu hiç duydunuz mu? Bu, tıbbi bir safsatadan ziyade gerçek bir bilgi! Ancak rengi tabiki altın sarısı değil.

"Peki bu kan grubunun özellikleri nedir?", "Dünya üzerinde kaç kişide var?","Neden bu kadar nadir?"

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Altın kan, dünyanın en nadir kan grubu olan Rh-null için kullanılan bir ifadedir.

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Şimdiye kadar yalnızca 43 kişide tespit edilen bu kan grubunun bu şekilde adlandırılmasının tek nedeni, düşük görülme sıklığı değildir. Rh-null isimli kan grubu, kırmızı kan hücrelerindeki Rh antijenlerinden yoksundur.

RhD proteini de Rh sistemindeki 61 potansiyel proteinden yalnızca birine atıfta bulunur. Yani kan, Rh sistemindeki 61 olası antijenin tamamından yoksunsa Rh-boş olarak kabul edilir.
Bu da onu, eşleşmesi zor olan diğer nadir kan türleriyle uyumlu hâle getirir. 

Ayrıca bu durum, bu kanı nadir yapmakla kalmaz.

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Aynı zamanda mecazi anlamda altın kadar da değerli hâle getirir. Bu sebeple bu kana, halk arasında “altın kan” denir. Altın kan, Rh sistemi içerisinde nadir kan tipine sahip biri için evrensel kan tipidir.

Bu sebeple muazzam bir hayat kurtarma kabiliyeti bulunur. Çünkü altın kan, Rh antijenlerini üreteden RHD ve RHCE genlerindeki genetik mutasyonun bir sonucudur. 

Tıbbi adıyla Rh-null, ilk olarak 1961’de Avustralyalı bir kadında tespit edilir. 2010 yılına gelindiğinde ise bu kan grubuna 43 farklı kişinin sahip olduğu anlaşılır. Şu an için ise yalnızca 9 aktif bağışçısı bulunmakta.

Bu sebeple aslında altın kana sahip olmak riskli bir durum. Rh-null, olası tüm antijenlerden yoksun olduğu için ihtiyaç duyan herkese bağışlanabilir. Fakat Rh-null sadece Rh-null kan grubuna sahip kişilerden kan kabul edebilir.

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