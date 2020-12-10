Bazı Oyunculara Göre Cyberpunk 2077, Hatalarla Dolu (Video)

Cyberpunk 2077 ile ilgili ilk deneyimlerini paylaşmak üzere Reddit, Twitter gibi platformlara koşan oyunseverler, oyunun hatalarla dolu olduğunu ifade ediyorlar. Üstelik bu hatalar oyunu hem görsel hem de deneyim açısından beklentilerin çok uzağına taşıyor.

Son yılların en fazla konuşulan ve beklenti oluşturan oyunları arasında yer alan Cyberpunk 2077, dün gece itibarıyla oyunseverlerin beğenisine sunuldu oyun piyasaya sürülür sürülmez ilk rekorunu kırdı. Peki Cyberpunk 2077 gerçekten piyasaya sürülmeye hazır bir oyun muydu? Bu konuda farklı görüşlerin olduğunu söylemek mümkün.

Twitter, Reddit gibi sosyal platformlarda oyunla ilgili görüşlerini dile getiren oyunseverler, Cyberpunk 2077’de pek çok hata olduğunu ifade ediyorlar. Bir PC Gamer yazarı olan Chris Livingston, oyunun bir noktasında tüm otomobillerin yol kenarındaki barikata çarptığını ifade etti ve hatayı gösteren bir video paylaştı.

Cyberpunk 2077’deki bazı hataları gösteren video

Bir başka hataya göre klavyedeki ses açma/kısma tekerleği döndürüldüğünde karakter de titrek bir şekilde yukarı/aşağı bakmaya başlıyor. Ayrıca bazı Reddit kullanıcıları, oyundaki ilk ana görevin sonunda oyunun hedef noktaya ulaşıldığını algılayamadığını, bu nedenle de görevin tamamlanamadığını bildirdiler. Bu, oyunun komut dosyalarında bir sorun olduğuna işaret.

Yine Reddit kullanıcılarının aktardığı bilgilere göre Cyberpunk 2077, grafik ve performans açısından da oyuncularla buluşmaya pek de hazır değilmiş. Zira paylaşımlara göre özellikle Xbox One ve standart PS4’te oyun, çok ciddi FPS düşüşleri yaşıyor. SinOfSloth adlı kullanıcıya göre orijinal PS4’te oyun, GTA 4 ile karşılaştırılabilecek dokulara sahip. NPC’ler ise PS2 ile karşılaştırılabilecek seviyede.

Cyberpunk 2077'nin mobil oyunları aratmayan grafiklerinden bir ekran görüntüsü

Yine Chris Livingston tarafından aktarılan bir başka hataya göre Pick Up görevinin sonunda Jackie ile konuşulması gerektiği halde kapıdaki güvenlik, oyuncunun geçmesine izin vermiyor ve Jackie, oradan geçip giderek kayboluyor. Sonuç olarak da görevi tamamlayamıyorsunuz.

Cyberpunk 2077’de en fazla karşılaşılan hatalardan biri de dokuların ya da nesnelerin geç yüklenmesi. Bazı nesneler o kadar geç yükleniyor ki NPC’ler ya da doğrudan yönettiğiniz karakter, nesnelerin içinden geçip gidebiliyor. Bazı ise boş yolda bir şeylere çarpmak ya da takılmak mümkün oluyor.

Cyberpunk 2077’nin farklı platformlardaki performans ve grafiklerini karşılaştıran video

Aslına bakacak olursak bu sorunlardan bazılarından oyunun geliştiricisi olan CD Project Red’in de haberi bulunuyordu. Bu nedenle stüdyo, oyunu daha erişime açmadan konsol sürümüne ön yüklü, PC sürümüne ise güncelleme olarak bir hata düzeltme yaması yayınladı. Ancak görünüşe göre Cyberpunk 2077’deki hataları gidermek o kadar da kolay olmayacak.