Cyberpunk 2077, Steam'de Anlık Oyuncu Rekorunu Kırdı

Dün gece itibarıyla erişilebilir olan Cyberpunk 2077, etkileyici bir rekora sahne oldu. Oyun, Steam'deki anlık oyuncu sayısında rekor kırdı. Bugüne kadar piyasaya sürülen hiçbir tek oyunculu oyun, Cyberpunk 2077'nin anlık oyuncu sayısına ulaşamamıştı.

Milyonlarca oyunseverin yıllardır beklediği "Cyberpunk 2077" nihayet yayınlandı. Oyuncular, dün gece itibarıyla bu oyuna konsol ve PC'ler üzerinden erişebiliyorlar. Oyunun lansman saati ise oyuncular arasında büyük bir rekor kırılmasına yol açtı. Cyberpunk 2077, Steam'de yayınlanmasının ardından eş zamanlı oyuncu rekorunu kırmayı başardı. Cyberpunk 2077'in rekoru, başka bir tek oyunculu oyun tarafından kolay kolay egale edilemeyecek gibi görünüyor.

Sadece tek oyunculu oyunlar arasındaki anlık oyuncu rekoru, 2015 yılında yayınlanan Fallout 4'e aitti. Bu oyun, anlık olarak 472 bin 962 oyuncu sayısıyla önemli bir rekorun sahibiydi. Cyberpunk 2077 ise 1 milyon 3 bin 264 anlık oyuncu sayısıyla Fallout 4'ün rekorunu ikiye katladı.

Cyberpunk 2077'nin dün geceki toplam oyuncu sayısını bilmek mümkün değil

Cyberpunk 2077 için paylaştığımız anlık oyuncu sayısı, sadece Steam verilerini içeriyor. Ancak bu oyun, PC için Epic Games, GOG ve NVIDIA GeForce Now gibi kanallar üzerinden de erişime açıldı. İşte tüm bu platformların toplamı, özel bir araştırma yapılmadığı takdirde bilinemeyecek. Ancak şunu açıkça söyleyebiliriz ki diğer platformları da topladığımızda Cyberpunk 2077, dün gece 2 milyon anlık oyuncu sayısını kesinlikle zorladı. Ayrıca bu oyun dün gece, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından izlendi.

Bu arada, Cyberpunk 2077'nin kırdığı rekorun ne kadar önemli olduğunu gösterebilmek adına, çevrimiçi oyunların anlık oyuncu sayısı rekorlarından da bahsetmek gerekiyor. Bu bağlamda dünya rekoru, PUBG'ye ait. Oyuncular, 13 Ocak 2018'de 3 milyon 257 bin 248 oyuncu sayısıyla, tüm zamanların rekorunu kırdılar. Anlık 1 milyon 295 bin 114 oyuncu sayısına ulaşan Dota 2 de bu konuda ciddi bir söz sahibiyken CS:GO, 1 milyon 308 bin 963 anlık oyuncu sayısına ulaşmayı başarmıştı. Böylelikle sadece tek oyunculu moda sahip bir oyun, çok oyunculu oyunlara bile kafa tutmuş oldu.