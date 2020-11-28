Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik dinleme platformlarından bir tanesi olan Spotify, hikâyeler özelliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Şirket tarafından oluşturulan bazı çalma listelerinde hikâyeler özelliğinin yer aldığı görüldü.

Snapchat ile hayatımıza giren hikâyeler özelliği, Instagram ile zirve noktasına ulaşmış ve neredeyse tüm sosyal medya platformlarında kullanılabilir bir özellik haline geldi. Bu özelliği bünyesine katan platformlar arasında Twitter ve LinkedIn de katılmıştı.

Ancak hikâyeler özelliği fırtınası durmak bilmiyor. Popüler çevrimiçi müzik dinleme uygulaması Spotify da hikâyeler özelliğini kullanan şirketler arasındaki yerini aldı. Ancak Spotify, bir sosyal medya platformu olmamasından ötürü bu özelliği biraz daha farklı şekilde entegre etmiş gözüküyor, en azından şimdilik.

Hikâyeler özelliği Spotify'a da yolunu buldu

Android veya iOS cihazınızdan Spotify uygulamasına girerek platformun oluşturduğu Christmas Hits oynatma listesini açarsanız bu liste için hazırlanmış hikâyeleri görebilirsiniz. Hikâyede listede parçaları bulunan Jennifer Lopez, Kelly Clarkson ve Pentatonix gibi isimler yer alıyor.

Hikâyeler özelliğinin görüldüğü tek yer Christmas Hits listesi değil. Ayrıca Tear Drop ve Megan Thee Stallion'un Good News albümü için oluşturulan oynatma listesinde de hikâyelerin yer aldığı görülüyor. Spotify, yaptığı açıklamada bunun bir test olduğunu söyledi. Yani şu an için hikâyeler özelliğinin daha geniş anlamda kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor.

Bir Spotify sözcüsü, yaptığı açıklamada "Kullanıcılarımızın deneyimini geliştirmek için rutin bir şekilde çeşitli testler gerçekleştiririz" dedi. Şirket sözcüsü, bu özelliklerden bazılarının daha geniş anlamda kullanıcılarla buluşabildiğini bazılarının ise kendilerine önemli dersler sunduğunu dile getirdi.

Spotify'ın hikâyeler özelliği bu sene başında ortaya çıkmıştı ve sadece bir sosyal medya fenomeni tarafından kullanılabiliyordu. Neredeyse artık yer almadığı platform kalmayan hikâyeler özelliğinin Spotify'a da kalıcı olarak yerleşmesi çok da büyük bir sürpriz olmaz.