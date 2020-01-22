'Hikayeler' Furyasına Katılan Son Platform Spotify Oldu

Neredeyse tüm sosyal medya platformlarının sahip olduğu hikayeler özelliği, şimdi de Spotify'a geliyor. Şu an için sadece bir sosyal medya fenomeni tarafından kullanılabilen özellik, ilerleyen dönemlerde tüm Spotify aboneleri tarafından aktif olarak kullanılabilecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, bugün milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Kullanıcılar, Spotify aracılığıyla diledikleri tüm müziklere erişebiliyor hatta bunları indirerek çevrimdışı dinleyebiliyorlar. Spotify, bugüne dek fazlasıyla işlevsel bir yapıya sahipti ve sadeydi. Ancak Spotify, ilerleyen dönemlerde sosyal medya platformlarının en popüler özelliklerinden bir tanesine sahip olacak gibi görünüyor.

Spotify'ın söz konusu yeni özelliği, ilk olarak "Snapchat" tarafından kullanıcılara sunulan ve sonradan diğer platformların özelliği kopyalayıp, Snapchat'i adeta yok ettikleri "hikaye" özelliği. Böylelikle Spotify kullanıcıları, müzik uygulamasında da hikaye oluşturup paylaşabilecekler. Bu hikayeler, kullanıcıların çalma listelerini tanıtmalarına yardımcı olacak.

Spotify'ın hikaye özelliği, şu anda sadece tek bir kullanıcı tarafından deneyimlenebiliyor. Bu kişi, 2.33 milyon YouTube abonesi olan Summer Mckeen isimli bir sosyal medya fenomeni. Mckeen'in paylaştığı Spotify'ın ilk hikayeleri, Mckeen tarafından oluşturulan bir çalma listesinin tanıtımı şeklinde karşımıza çıkıyor. Sosyal medya fenomeni hikayelerde hem kendi görüntüsünü paylaşabiliyor hem de çalma listesindeki kliplerden sahneler verebiliyor.

Spotify'ın hikayeler özelliği, çalma listelerine girildiği zaman diğer platformlardan alışmış olduğumuz dairesel bir tasarımın içerisinde bulunuyor. Bu dairesel bölüme dokunulduğunda, liste sahibi tarafından oluşturulmuş olan hikayeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Aslına bakacak olursak Spotify'ın hikaye özelliğinin, diğer platformlardaki hikaye özelliklerinin birebir kopyası olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

Spotify'ın hikayeler özelliği böyle görünüyor

Spotify, yeni özelliğiyle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamalarda hem bu özellikle ilgili bazı detayları hem de neden bu özelliğin sadece Summer Mckeen tarafından kullanıldığını açıklayan Spotify, kullanıcı deneyimini geliştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve bu bağlamda bazı yeni özellikler üzerinde de çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre platforma eklenecek olan hikayeler özelliği, Spotify kullanıcılarının yeni müzikler keşfetmesi için önemli bir aracı olacak. Böylelikle kullanıcılar, önemsedikleri isimlerin tavsiye ettiği çalma listelerini ve şarkıları daha kolay bir şekilde keşfedebilecekler. Aslına bakacak olursak Summer Mckeen'in bu özellik için seçilmesinin nedeni bu. Çünkü Mckeen, 126.455 Spotify takipçisine sahip ve kullanıcılar artık, Mckeen'in hikayelerini takip edebiliyorlar.