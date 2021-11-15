Volkswagen'in yıllardır başını ağrıtan emisyon skandalına ilişkin bir gelişme de Türkiye'de yaşandı. Hakkını aramak için yasal yollara başvuran bir vatandaş, Yargıtay tarafından haklı bulundu. Yıllardır süren dava, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararıyla yeni bir sürece girdi.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yıllardır gündemde olan emisyon skandalına ilişkin dikkat çeken bir gelişme Türkiye'de yaşandı. Bir vatandaşın Volkswagen'den şikayetçi olması üzerine başlayan yasal süreç, en son noktada Yargıtay'a gitti. Konuyla ilgili inceleme yapan yüksek mahkeme, T.S. isimli vatandaşın haklı olabileceğine hükmetti. Yaşanan olay, yargılama sürecinin sonunda neler yaşanacağını merak konusu haline getirdi.

İddialara göre T.S., 2013 model Volkswagen Passat aracıyla sık sık sorun yaşadı. Defalarca servise giden vatandaş, net bir sonuç da alamadı. 2017 yılında 23r7 Aksiyonu olarak isimlendirilen bir hizmetten ücretsiz olarak faydalanan vatandaş, bunun üzerine daha fazla sorun yaşadı. Zira 1.6 TDI BMT 105 PS aracın yakıt tüketimi arttı, sarsıntılı çalışmaya başladı, hızlanmada sorun yaşadı ve motor ile egzoz gazı uyarısı verdi.

Vatandaşın dava talebi defalarca reddedildi

T.S., önce Tüketici Mahkemesi'ne gitti. Volkswagen ise bu davanın reddini istedi. Şirket tarafından yapılan savunmada; aracın 4 yılda 155 bin kilometre kullanıldığı, üç kez el değiştirdiği, yapılan testlerde tespit edilen sorunların birbirinden bağımsız olduğunu söyledi. Bunun üzerine dava reddedildi. Hakkını aramak için karara itiraz eden vatandaş, Bölge Adliye Mahkemesi'nden de istediğini alamadı. Yine de yılmayan vatandaş, bu kez de Yargıtay'ın yolunu tuttu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bilirkişi raporunu incelemesi üzerine dikkat çeken bir karar verdi. 23r7 Aksiyonu isimli işlemin aracı ayıplı hale getirebileceğini söyleyen yüksek mahkeme, uygulama kapsamında neler yapıldığının irdelenmediğine dikkat çekti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını oy birliği ile bozan Yargıtay, sürecin yeniden başlamasını sağlamış oldu. Kararda şu ifadelere yer verildi:

Dava konusu araca 23r7 uygulaması işleminin yapılmasına ilişkin kayıtlar dosyada değildir. Rapordan bahse konu uygulamanın NOx gazı emisyon değerlerini taahhüt edilen sınırlarda gösteren hileli yazılımı ortadan kaldırarak gerçek değerlerin gösterilmesini sağlamayı mı, yoksa emisyonu taahhüt edilen değerlere çekmeyi mi amaçladığı net değildir. Taahhüt edilen değerlere çekmeyi amaçlıyor ise, yazılımla birlikte 1.6 litrelik dizel motorlar için gerçekleştirilen yazılım güncellenmesine ilave olarak bir hava akış düzenleyicisinin de eklenip eklenmediği, araca ayrıca bir parça ilavesi yapılıp yapılmadığı anlaşılamamaktadır. Raporda; söz konusu uygulamanın, aracın performansını etkilemeyeceği belirtilmekle birlikte bunun gerekçelerine açıkça ve somut verilere dayalı olarak yer verilmemiştir. Bu hali ile raporun denetime elverişli olduğundan bahsedilemez. O halde Tüketici Mahkemesince dava konusu araca 23r7 uygulaması yapılmasına ilişkin kayıtlar getirtilerek, bilirkişi kurulundan davacı iddialarını ve itirazlarını karşılar şekilde somut verilere dayalı, gerekçeli, taraf ve Yargıtay denetimine elverişli ek rapor alınarak hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. İlk derece mahkemesi kararının, yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmiş olduğundan, işbu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının da kaldırılmasına karar verilmiştir. Temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının davacı yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.