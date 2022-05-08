Kullanılmış Bebek Bezlerinde Görülen Bu Madde Nedir?

Merak edilen şeyler listemizin bugünkü konuğu; pek çok kez gördüğümüz fakat ne olduğu hakkında tahmin yürütemediğimiz, kullanılmış bebek bezlerinde sıkça rastladığımız jelimsi madde var.

Genellikle çöp konteynırlarının dibinde ya da sokakta, kedi ve köpekler tarafından parçalanmış bebek bezlerini görürüz. Bu bebek bezlerini gördüğümüzde dikkatimizi en çok çeken husus, normal şartlarda bebek bezinde göremediğimiz o jelimsi maddedir. Peki ama bu jelimsi madde nereden geliyor?

Bugün sizlerle beraber, kullanılmış bebek bezlerinde görmeye alışık olduğumuz jelimsi maddenin ayrıntılarına göz atacağız, hazırsanız başlayalım.

Öncelikle bebek bezlerinin kısa tarihi üzerine birkaç anekdot

Bugün pek çok annenin, en kıymetli varlığı olarak gördüğü bebeklerinde kullandığı bebek bezlerinin kullanımı pek çok kaynağa göre 1590 yıllarına kadar dayanıyor. Şu ana kadar elde edilen verilere göre ilk bebek bezleri İngiltere’de kullanılmaya başlandı.

Daha modern ve kullanışlı olan bebek bezleri için ise Amerikalı Maria Allen’ın 1897 yılında seri üretime geçtiğinden bahsedilmektedir. Bu kısa tarihi bilginin ardından içeriğimizin ana konusu olan o gizemli maddeye geri dönelim.

Pek çoğumuzun adını dahi bilmediğimiz madde: Süper emici polimer

Dünya genelinde bilinen adıyla superabsorbent polymer (sap) ya da dilimize çevrilmiş haliyle süper emici polimer, özellikle de kullanılmış bebek bezlerinde görmeye alışık olduğumuz jelimsi maddedir. Aslında bebek bezlerinin altında yatan mucizenin neredeyse tamamını da süper emici polimerler oluşturur.

Kuruyken başka, sıvıyı görünce bir başka

Süper emici polimerler aslında sadece kullanılmış bebek bezlerinde değil; henüz kullanılmamış bebek bezlerinde de var olan bir maddedir. Bebek bezleri kuruyken pamuksu bir halde bulunan süper emici polimerler, sıvı ile tanıştığı anda pamuksu görünümden lapa ya da jel olarak tarif edebileceğimiz ve genellikle çöp konteynırları etrafında parçalanmış halde gördüğümüz o meşhur görüntüye evrilir.

Bebek bezlerinde neden süper emici polimerler kullanılıyor

Bir kimya mucizesi olan süper emici polimerler, maruz kaldığı sıvıya göre değişmekle birlikte kendi ağırlığının 200 ila 800 katı ağırlığındaki bir sıvıyı kolaylıkla emebilecek güçte. Yani basit bir matematikle bile, bir kilo idrar için 5 gram süper emici polimerin yeterli olabileceğini söyleyebiliriz. Normalde süper emici polimerler bebek bezlerinde güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor fakat genelde sokak hayvanları kullanılmış bebek bezlerini merak edip parçaladığından ötürü sokakta görebiliyoruz.

Bebek bezleri ve çevre duyarlılığı hakkında bir not

Yıkanabilir bebek bezleri

Bugün pek çok annenin ilk tercihi tek kullanımlık bebek bezleri olsa da bebek bezlerinin doğada kaybolma süresinin yaklaşık 500 yıl olduğu tespit edildi. Ayrıca tek kullanımlık bebek bezleri evsel atıklar listesinde üçüncü sırada ve doğada çözülemeyen maddelerin yaklaşık 1/3’ini oluşturmaktadır.

Ayrıyeten, her ne kadar bazı üst seviye markalar artık bebek bezlerinde klor kullanmadıklarını açıklasa da pek çok marka, ürünlerinde klor kullanmaya devam etmektedir ve bu da bebeklerin cildine zarar vermektedir.

Bu sebeple insanlara artık tek kullanımlık bebek bezleri yerine, daha uzun ömürlü, bütçe ve doğa dostu yıkanabilir bebek bezlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Yıkanabilir bebek bezleri kullanarak; bebek başına yıllık 130 kilo odun ve 10 kilo petrolü doğaya iade edebilirsiniz.

Bebek bezleri haricinde kullanım alanları

Mucizevi bir güce sahip olan süper emici polimerlerin tek kullanım alanı elbette ki bebek bezleri değil. Tarımda toprak ve gübrelerde, biyotıp, atık su arıtma cihazları, buz torbaları, kadın pedleri, su geçirmez bantlar, sinemada yapay karlar, mum, çimento ve yara bantları gibi daha pek çok farklı şekilde süper emici polimerler kullanılmaktadır.

Peki ya sizler süper emici polimerler ve bebek bezleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bebeğinizde süper emici polimerlere sahip tek kullanımlık bebek bezleri mi yoksa yıkanabilir bebek bezleri mi tercih ediyorsunuz? Bu konudaki yorum ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizlere iletebilirsiniz.

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