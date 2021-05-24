Hastalık ya da alerji gibi durumlarda bebeğinizin burnu bir miktar mukoza ile tıkanabilir. Bebeklerde bu mukozayı dışarı atacak refleksler henüz gelişmediği için nefes alırken zorlanabilir. Bir bebek burun aspiratörü ile bebeğinize yardımcı olabilir ve çok daha rahat nefes alarak iyi bir uyku uyumasını sağlayabilirsiniz.

Hastalık ve alerji durumunda ya da bambaşka bir sebebe bağlı olarak herkesin burnu bir miktar mukoza ile tıkanabilir. Yetişkinler bu tıkanıklığı bir şekilde gidermeyi başarırlar ancak bebekler için durum böyle değil. Tıkalı bir burun, bebeğin nefes almasını engelleyerek onu rahatsız edecektir. Bir bebek burun aspiratörü ile bu tıkanıklığı gidererek bebeğinizin rahat bir nefes almasını ve çok daha rahat bir uyku uyumasını sağlayabilirsiniz.

Pek çok bebek burun aspiratörü elle kullanılan ve gücünü kendiniz ayarlayabildiğiniz aparatlardan oluşuyor. Listelediğimiz ürünler ise teknoloji konusunda biraz daha gelişmiş görünüyorlar. Öyle ki artık en ufak kaza ihtimali bile ortadan kaldırılmış. Her bütçeye ve her bebeğe uygun bir burun aspiratörü bulabilirsiniz. Fiyatları elle çalışan ürünlere göre biraz daha yüksek ama işlevlerini göz önünde bulundurunca değdiğini göreceksiniz.

Bebeğinizin rahat nefes almasını sağlayacak 10 bebek burun aspiratörü:

Direct Nexus

Toyandona

Agu-Baby NS19

Mothersmart Dolphin

Exceart

Heallily

Beurer NA 20

Saubern NA6153

Bblüv Rinö

Braun BNA

Fiyatı: 617 TL

Ebeveynler için kolay, bebek için de güvenli bir kullanım sağlayan Braun BNA 100 Nasal Burun Aspiratörü, 2 hassas ayara sahip. Tıkanıklık seviyesinde göre bu ayarlardan biri üzerinden çekme işlemini yapabilirsiniz. Sessiz çalıştığı için bebeğiniz uyurken bile burnunu temizlemeniz mümkün. Kolay temizlenebilir yapısı sayesinde çok daha hijyenik bir kullanım sunuyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 499 TL

Bblüv Rinö Burun Aspiratörü, hassas çekme yapısı ve kutu içinden çıkan iki farklı değiştirilebilir başlığı sayesinde her yaştan bebekte çok rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. Mukozayı çektikten sonra saklandığı hazne sızdırmaz yapıdadır. Ergonomik yapısı sayesinde bebeğiniz yatar pozisyondayken bile burnunu açabilir ve daha sonra hazneyi kolayca temizleyebilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 449 TL

0 - 3 yaş arası için özel olarak geliştirilmiş olan Saubern NA6153 Nazal Burun Aspiratörü, 3 mm çapında tıbbi silikondan yapılmış başlığı sayesinde hem güvenli hem de geniş bir alanda burun temizleme imkanı sunuyor. Özel açılı yapısı sayesinde kolayca kullanabilen cihazın başlığını ve iç mekanizmasını çıkardıktan sonra temizleyerek çok daha hijyenik bir kullanım elde edebilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 440 TL

Yumuşak başlığı ve hassas çekme gücü sayesinde her yaştan çocuk için güvenle kullanılabilir. Beurer NA 20 Burun Süpürgesi ekstra sessiz bir çalışma sistemine sahip olduğu için bebekler uyurken bile cihazı kullanmak mümkün. Tek tuşlu kontrol sistemi ile kolay kullanım sunan cihazın haznesini dilerseniz suda kaynatarak tüm mikroplardan arındığından emin olabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 417 TL

2 adet kalem pille çalışan Heallily Bebek Burun Aspiratörü oldukça küçük ve kolay kullanılabilir olduğu için her yere yanınızda götürebilir ve 3 kademeli çekim hızı ile güvenli bir temizleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ürünün en dikkat çeken özelliği ise müzik çalması. Aspiratör ile ilk kez karşılaşan bebekler biraz korkabilir ama müzik çalan bir cihaz bebekler için daha eğlenceli olacaktır. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 381 TL

Tıbbi silikondan yapılmış farklı başlıklarla birlikte gelen Exceart Bebek Burun Aspiratörü, spiral çekme yapıyor. Bunun anlamı, mukozayı sürükleyerek değil döndürerek çıkarıyor demektir. Küçük bir ayrıntı gibi görünebilir ama spiral çekme ile çok daha başarılı ve kalıntısız bir temizleme işlemi gerçekleştirildiğini siz de göreceksiniz. Sessiz çalışması da cabası. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 359 TL

Mothersmart Dolphin Burun Aspiratörü kullanışlı yapısı, kolay temizlenebilir haznesi, ekstra yumuşak başlığı ve güvenli kullanımıyla dikkat çekiyor. Bir yunus gibi görünmesi de işi daha eğlenceli hale getiriyor. Üründe bulunan 12 farklı melodi, siz bebeğinizin burnunu temizlerken çalmaya başlıyor ve bebeğiniz en ufak bir korku emaresi göstermeden işlemi kolayca bitirebiliyorsunuz. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 351 TL

Agu-Baby NS19 Burun Aspiratörü uzun ve kısa olmak üzere iki farklı başlık ucuna sahip. Bu sayede daha görünür yerlerde bulunan mukozayı da, daha derinde bulunan ve en rahatsız edici olanı da kolayca temizleyebilirsiniz. Yumuşak yapısı sayesinde derin temizlik işlemi bile bebeğiniz için son derece güvenlidir. Üstelik müzik de çalıyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 242 TL

Toyandona Bebek Burun Aspiratörü son derece ergonomik bir gövde yapısına sahip. Böylece bebeğiniz nasıl duruyor olursa olsun, onu rahatsız etmeden burnuna ulaşarak temizlik işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Sessiz çalışan ve kolay temizlenebilir bir yapıya sahip olan cihaz, USB ile şarj edilebildiği için her yerde kolayca kullanılabiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 240 TL

Listemizdeki en uygun fiyatlı ürün olan Direct Nexus Burun ve Kulak Aspiratörü, aynı zamanda kulak için de kullanılabiliyor. Yıkanabilir başlığa, 3 kademeli vakum gücüne ve USB ile şarj edilebilme özelliğine sahip. Tam bir fiyat - performans ürünü olan Direct Nexus Burun ve Kulak Aspiratörü, kulak ve burun için iki ayrı başlıkla birlikte geliyor. Bu sayede çok daha geniş ve güvenli bir kullanım alanı sunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.