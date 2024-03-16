Bebeklerin Diz Kapakları Röntgen Filminde Neden Görünmez?

Bebeklerin diz kapaklarının olmadığını biliyor muydunuz? Yetişkinlerde var olan kemikli bir diz kapağı yerine kemik formunu zamanla alan bir yapıyla doğuyorlar. Peki nedir bu yapı?

Bebeklerin bizlerde bulunan kemikli diz kapakları yoktur. Onların diz kapakları sadece bir kıkırdaktır. Kıkırdak olarak bahsettiğimize bakmayın, küçük parçalar hâlinde bulunan bir yapıdır.

Bu kıkırdak parçaları, zamanla birleşerek kemiksi bir hâl alırlar. Birkaç yapboz parçasının zamanla birleşmesi gibi düşünebiliriz. İşte bu sürecin en sonunda, artık onlar da bizim gibi bir diz kapağına sahip olurlar. Şimdi bu süreci ve detaylarını hep beraber öğrenelim.

Peki zamanla kemiksi bir hâl alan bu kıkırdak yapı aslında nedir?

Kıkırdak ve kemik, vücudumuzun iskelet sistemini oluşturan iki ana bağ dokusudur. Kıkırdak dokunun eklemler için kaygan bir yüzey sağlamak ve uzun kemiklerin boyuna doğru bir büyüme sağlamasına yardımcı olmak gibi birçok işlevi vardır. Bu doku, kemikten daha esnek ve yumuşak bir yapıya sahiptir.

Bu nedenle bebeklerde aslında diz kapağı yok diyemeyiz. Diz kapakları var fakat gelişmeyi bekleyen bir kıkırdak yapıdalar. Hatta öyle ki kıkırdak yapıda oldukları için röntgende görünmezler.

Ayrıca kıkırdak dokuda kan damarları veya sinir bulunmaz. Böylece kıkırdak hücrelerinin beslenmesi ve oluşan zararlı maddelerin dokudan uzaklaştırılması sadece difüzyon yoluyla sağlanır. Kıkırdağın ne olduğuna dair gerekli bilimsel bilgilerden bahsettiğimize göre artık bebeklere geçebiliriz.

Bebekler tamamen kemikli bir yapıda doğsaydı ne olurdu?

Bebekler aslında kemik dokuları tam şekillenmemiş olarak doğarlar. Hatta doğduklarında ise vücutlarında sadece 300 adet kemik bulunduğu söyleniyor.

Bu kemikler zamanla bir araya gelerek şu an sahip olduğumuz iskelet yapısını oluşturuyor. Ayrıca bu kemikler birleştikleri için sayıları zamanla düşüyor.

Bebeklerin tamamen sert bir kemik yapısıyla doğduğunu düşünsenize. Korkunç olurdu değil mi? Araştırmalara göre; eğer böyle bir durum gerçekleşebilseydi, doğum sürecini zorlaştırabilir veya doğum esnasında yaralanmalara sebep olabilirdi. Kemik sert bir yapıya sahip olduğu için yanlış bir basınçla kırılma ihtimali daha yüksek olurdu.

Bebekler ne zaman kemikli bir diz kapağına kavuşuyor?

Bir bebek emeklemeye başladığı zaman diz kapağında da gelişme başlıyor. 10 ve 12 yaşlarına gelindiğinde, diz kapağı tamamen kemiksi bir yapıya dönüşmüş oluyor. Yani kıkırdaktan kemiğe dönüşüm süreci yavaş ilerliyor ve uzun yıllar alıyor.

Dönüşüm sürecinde neler yaşanabilir?

Elbette ki bebeğin gelişim sürecinde dikkat edilmezse birkaç olumsuz durum ortaya çıkabilir. Örneğin yaşanabilecek olumsuz durumlardan birisi yırtık menisküs rahatsızlığı olabilir. Bunun yanı sıra tendon veya bağ yaralanmaları gerçekleşebilir.

Bunlara engel olmak için bebeklerin gelişim sürecinde diz kapaklarına yüklenecek büyük miktarda stres veya yaralanmalardan uzak tutmanız gerekebilir. Yani anlayacağınız, onları gözünüzün önünden ayırmamanız gerekiyor.

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