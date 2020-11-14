Bebekler için uyku en önemli unsurdur zira ninnilerde bile “Uyusun da büyüsün” deriz. Her ne kadar bebek uyutmak kolay olmasa da durum bazı çocuklarda çok daha zorlayıcı olabiliyor. Bebek uyutmanın en iyi yollarından biri de asırlardır kullandığımız ninniler ve müzikler. Bu içeriğimizde bebek uyutan müzik ve çalma listelerini sizler için listeliyoruz.

Her ne kadar çocuk büyütmek bir insanın yaşayabileceği en güzel tecrübelerden biri olsa da zorlukları da bulunuyor. Bebekler, ebeveynliğin ilk dönemlerinde uyku konusunda tam bir ömür törpüsü olabiliyorlar. Ancak bebeğinizi kolayca uyutabileceğiniz ve uyku düzeni oluşturabileceğiniz bir yöntem var: Müzik.

Z kuşağından önceki neslin neredeyse tamamı ninniler ile büyümüştür. Günümüzde ninniler eskisi kadar sık olmasa da bebek uyutan müzikler hâlâ mevcut. Sizler için hazırladığımız indirme işlemi yapmadan iki dakikada bebek uyutabileceğiniz 6 adet bebek uyutan müzik ve ekstradan çalma listesi listemize gelin beraber göz atalım.

Bebek uyutma müzikleri:

Pillow Song

Pans Labyrinth

Bedtime Lullaby

Fisher Price

Mozart Lullaby

Sleeping Baby

Süre: 45 dakika 42 saniye

Dil: Yok, enstrumental.

Bebeğinizi uyutmak için çoğu zaman tutup sallar ve uyumadığı zamanlarda sakinleştirmek için anne sütü veya biberon kullanıyorsanız durum biraz sıkıntılı diyebiliriz. Bu ritüelleri sürekli gerçekleştirerek bebeğinizi alıştırdıysanız kendi başına uyuması çok zor olacaktır. Bu noktada bebek uyutan müzik listemize Pillow Song ile başlıyoruz.

Süre: 15 dakika 14 saniye

Dil:

Yok, enstrumental.

Pan’ın Labirenti filminden bire parça olan bu şarkıda bebek uyutan sakin, hoş ve yavaş bir melodi bulunuyor. Müziğin sözsüz olması da uyuması açısından büyük bir artı sağlıyor.

Süre: 20 dakika 58 saniye

Dil: Sözsüz

Ksilofon tonlarıyla bebeğinizi iyice mayıştırarak kolayca uyutabileceğiniz Bedtime Lullaby şarkısı, 20 dakika uzunlukta ancak bebeğinizin ilk 10 dk’da gözlerinin kapanması çok olası.

Süre: 13 dakika 8 saniye

Dil: Sözsüz

Bebeğinizi gün içinde çok iyi bir şekilde uyutup geceleri uyutamıyorsanız bir de Fisher Price bebek uyutma müziğini deneyin deriz.

Süre: 1 saat

Dil: Sözsüz

Tam tamına 1 saatlik bir ninni olan Mozart’ın ninnisi, yumuşak piyano tonlarıyla bebeğinizi kolayca uykuya daldırabilirsiniz.

Süre: 1 saat

Dil: Sözsüz

Başka bir 1 saatlik bebek uyutan müzik olan Sleeping Baby şarkısı, sözsüz ve sakin olmasıyla bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırıyor.

Toplam süre: 31 dakika

Dil: İngilizce

Müzisyen ebeveynler tarafından oluşturulan ve Spotify üzerinde yer alan bu çalma listesi, bebeğinizi en iyi şekilde uyutabilmenizi sağlayan 7 adet sakin müziği içeriyor. Türkçesi ‘Bebeğinizi Uyutmanın Sırrı’ olan çalma listesi yarım saatlik toplam parça süresiyle çocuğunuzu uyutma garantisi veriyor diyebiliriz.

Toplam süre: 2 saat 29 dakika

Dil: Çoğunlukla İngilizce

Spotify’da bulunan Riolist bebek uyutma çalma listesi, tam 2 saat 29 dakika uzunluğunda. Çalma listesinde çoğunlukla İngilizce, yer yer İspanyolca gibi başka dillerde de sakinleştirici ve huzur verici müzikler bulunuyor. Sadece bebeğiniz değil kendiniz de uyumak için bu listeyi dinleyebilirsiniz.

Toplam süre: 41 dakika

Dil: Sözsüz

Bebeğinizi ninnilerden ziyade huzurlu bir nehir sesi, çıt çıt cama çarpan yağmur sesi, kuş cıvıldaması sesi gibi doğa sesleriyle uyutmak istiyorsanız, Spotify’daki Bebekler İçin Doğa Sesleri çalma listesi buna çok uygun.

Toplam süre: 41 dakika

Dil: Türkçe

Türkçe bebek uyutan müzik listesi arıyorsanız, Spotify’daki ‘bebek uyutmalık’ listesi tam size göre. Türkçe ninniler ve şarkılar ile bebeğinizi rahatça uyutabilirsiniz.

Böylelikle zorlanmadan bebeğinizi uyutabileceğiniz en iyi bebek uyutma müzik ve çalma listelerini listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.