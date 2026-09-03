Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Bugüne Kadarki En Güçlü Bentley Olacak Torcal'ın Detayları Paylaşıldı: 838 Beygirlik Canavar!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bentley, elektrikli Torcal modeliyle ilgili bilgiler paylaştı. Markanın bugüne kadarki en güçlü otomobili olacak.

Bugüne Kadarki En Güçlü Bentley Olacak Torcal'ın Detayları Paylaşıldı: 838 Beygirlik Canavar!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Lüks otomobil deyince akla gelen firmalardan biri olan İngiliz şirket Bentley, asırlık hız ve konfor mirasını tamamen elektrikli çağa taşımaya hazırlanıyor. Markanın ilk tam elektrikli SUV modeli olarak konumlandırılan Torcal, İngiltere’deki Crewe fabrikasından çıkacak en güçlü ve en hızlı seri üretim otomobili olacağı iddiasıyla duyuruldu.

Torcal, Bentley’nin içten yanmalı motorlardan kademeli olarak elektrikli güce geçiş stratejisinin en kritik hamlesi olacak. Modelin 2028 model yılıyla çıkması ve ABD pazarındaki satışlarının 2027 yılında başlaması planlanıyor. Hâlâ resmî tanıtım yok ancak marka tarafından bazı teknik detaylar paylaşıldı. Ayrıca prototip sürüşlerinden de veriler var.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Bugüne Kadarki En Güçlü Bentley Olacak Torcal'ın Detayları Paylaşıldı: 838 Beygirlik Canavar!
torl

838 beygirle en güçlü Bentley!

torl

MotorTrend’in aktardığı bilgilere göre ise elektrikli SUV Torcal, çift motorlu kurulumuyla 838 beygirden fazla güç ve yaklaşık 1.000 Nm tork sunacak. 0’dan 100 km/sa’e ise 3 saniyenin altında çıkacak. Bu da markanın mevcut performans kıstası konumunda bulunan Continental GT Speed modelini geride bırakacağı anlamına geliyor. O modelde 771 beygir gücü sunuluyordu ve 0’dan 100 km/sa’e 3,1 saniyede çıkılıyordu.

Menzil tarafında WLTP standartlarına göre yaklaşık 600 km hedeflendiği gelen bilgiler arasında. Şarj konusunda da iddialı rakamlar öne sürülmüş. 400 kilovatlık DC hızlı şarj desteği sayesinde aracın bataryasına yaklaşık 7 dakikada 100 millik menzil eklenebileceği belirtiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 80’e dolum süresinin ise 20 dakikanın altında kalacağı da gelen bilgiler arasında.

Otomobilin iç mekanına dair onaylanan detaylar arasında kavisli ekran yapısına sahip yeni konsol düzeni var. Sürücü ve yolcular, "Curation Engine" adı verilen sistem üzerinden Bentley Mode, Comfort Mode ve Sport Mode gibi sürüş seçeneklerine bağlı olarak kabin aydınlatmasını, klimayı ve ses ayarlarını otomatik olarak değiştirebilecek. V8 ve W12 motorların gidişiyle ortaya çıkan sessizliği doldurmak isteyen Bentley, müzisyenlerle iş birliği yaparak "Bentley Dynamic Symphony" adını verdiği sentetik bir ses katmanı da geliştirmiş.

En güçlü Bentley modeli olacak Torcal’ın 23 Eylül'de Londra’da gerçekleştirilecek lansmanla tamamen tanıtılmasını bekliyoruz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?

Alfa Romeo'nun Logosunda Neden Bir Yılan İnsanı Yutuyor?

Alfa Romeo'nun Logosunda Neden Bir Yılan İnsanı Yutuyor?

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Elektrikli Araçların Lastikleri Neden Daha Hızlı Aşınıyor?

Elektrikli Araçların Lastikleri Neden Daha Hızlı Aşınıyor?

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

Avrupa’da En Çok Satan Elektrikli Otomobilller Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Avrupa’da En Çok Satan Elektrikli Otomobilller Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

Yeni Hyundai IONIQ 6, ÖTV Nedeniyle Bir Gecede 743 Bin TL Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

2027 Model Yeni Volkswagen Passat Pro Satışa Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

2027 Model Yeni Volkswagen Passat Pro Satışa Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

BYD Türkiye, Bir Modelini Daha Satıştan Kaldırdı: Sadece 3 Model Kaldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com