Bentley, elektrikli Torcal modeliyle ilgili bilgiler paylaştı. Markanın bugüne kadarki en güçlü otomobili olacak.

Lüks otomobil deyince akla gelen firmalardan biri olan İngiliz şirket Bentley, asırlık hız ve konfor mirasını tamamen elektrikli çağa taşımaya hazırlanıyor. Markanın ilk tam elektrikli SUV modeli olarak konumlandırılan Torcal, İngiltere’deki Crewe fabrikasından çıkacak en güçlü ve en hızlı seri üretim otomobili olacağı iddiasıyla duyuruldu.

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Torcal, Bentley’nin içten yanmalı motorlardan kademeli olarak elektrikli güce geçiş stratejisinin en kritik hamlesi olacak. Modelin 2028 model yılıyla çıkması ve ABD pazarındaki satışlarının 2027 yılında başlaması planlanıyor. Hâlâ resmî tanıtım yok ancak marka tarafından bazı teknik detaylar paylaşıldı. Ayrıca prototip sürüşlerinden de veriler var.

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838 beygirle en güçlü Bentley!

MotorTrend’in aktardığı bilgilere göre ise elektrikli SUV Torcal, çift motorlu kurulumuyla 838 beygirden fazla güç ve yaklaşık 1.000 Nm tork sunacak. 0’dan 100 km/sa’e ise 3 saniyenin altında çıkacak. Bu da markanın mevcut performans kıstası konumunda bulunan Continental GT Speed modelini geride bırakacağı anlamına geliyor. O modelde 771 beygir gücü sunuluyordu ve 0’dan 100 km/sa’e 3,1 saniyede çıkılıyordu.

Menzil tarafında WLTP standartlarına göre yaklaşık 600 km hedeflendiği gelen bilgiler arasında. Şarj konusunda da iddialı rakamlar öne sürülmüş. 400 kilovatlık DC hızlı şarj desteği sayesinde aracın bataryasına yaklaşık 7 dakikada 100 millik menzil eklenebileceği belirtiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 80’e dolum süresinin ise 20 dakikanın altında kalacağı da gelen bilgiler arasında.

Otomobilin iç mekanına dair onaylanan detaylar arasında kavisli ekran yapısına sahip yeni konsol düzeni var. Sürücü ve yolcular, "Curation Engine" adı verilen sistem üzerinden Bentley Mode, Comfort Mode ve Sport Mode gibi sürüş seçeneklerine bağlı olarak kabin aydınlatmasını, klimayı ve ses ayarlarını otomatik olarak değiştirebilecek. V8 ve W12 motorların gidişiyle ortaya çıkan sessizliği doldurmak isteyen Bentley, müzisyenlerle iş birliği yaparak "Bentley Dynamic Symphony" adını verdiği sentetik bir ses katmanı da geliştirmiş.

En güçlü Bentley modeli olacak Torcal’ın 23 Eylül'de Londra’da gerçekleştirilecek lansmanla tamamen tanıtılmasını bekliyoruz.