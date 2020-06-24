Benzine Üç Günde İkinci Zam Geldi

Benzin fiyatları son üç günde ikinci kez arttı. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 12 kuruş artarken zam, son kullanıcıya da yansıyacak.

Son dönemde petrol piyasasından peş peşe haberler geliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde petrol fiyatları oldukça düşmüş, hatta ABD’de bir dönem sıfırın altına inmişti.

Daha sonra tekrar toparlanma sürecine giren petrolün fiyatları artış göstermişti. Bu durum benzin fiyatlarına da yansıyor. Benzine yakın zamanda ikinci zam yapıldı. Bu geceden itibaren benzin fiyatları 12 kuruş artacak.

Bu gece yarısından itibaren geçerli:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) gelen bilgilere göre benzin fiyatlarında 12 kuruşluk bir artış gerçekleşecek ve bu artış benzinin satış fiyatlarına da yansıyacak. Benzin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de 6,45 liradan 6,57 liraya çıkacak. İstanbul’da da benzinin litre fiyatı 6,51 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlandırmasını yapma görevini yerine getiren rafineriler, bu fiyatları belirlerken ülkemizin de dâhil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmemiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikleri esas alıyor.

Belirlenen fiyatlar dağıtım firmalarınca belirlenen fiyat politikalarına göre değişiklikler gösteriyor. Benzine ödenen ücret de şehirden şehre ya da şirketten şirkete farklı belirlenebiliyor. Yani aynı firma farklı şehirlerde farklı fiyat belirleyebiliyor.

3 günde 36 kuruş artış:

Yapılan son zamlarla birlikte benzine son 3 günde gelen toplam zam 36 kuruş oldu. Yani ortalama 43 litre depoya sahip bir otomobil kullanan bir kişi, son 3 günde bir depo benzin için yaklaşık 15,50 lira daha fazla ödeme yapacak.

Son dönemde OPEC üyesi ülkelerin neredeyse tamamının petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, normalleşmenin başlamasıyla beraber akaryakıt tüketiminin yeniden canlanmaya başlaması, fiyatları artışa doğru yönlendirdi. Zaman zaman vergi oranları değiştirilerek dengede tutulan artışlar bu defa satış fiyatlarına da yansıyacak.