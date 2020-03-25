İlk Benzinli Otobüs Bundan 125 Yıl Önce Çalışmaya Başladı

Mercedes- Benz tarafından üretilen dünyanın ilk benzinle çalışan otobüsü, günümüzden tam 125 yıl önce, 1895’in mart ayında faaliyete başladı. Mercedes-Benz’in ilk otobüsü, bugün ki toplu taşımanın köklerini oluşturuyordu.

Otobüsler, bugün hem şehirlerarası hem de şehir içi toplu taşımanın en önemli araçlarından biridir. Toplu taşımanın hala bel kemiği olan içten yanmalı motorlara sahip otobüsler, bundan 125 yıl önce ilk defa yollarda görüldüler.

Mercedes-Benz’in öncüsü Benz&Cie, 12 Mart 1895’te dünyanın ilk içten yanmalı motorla çalışan otobüsünü üretmeye başladı. Benz&Cie tarafından geliştirilen Benz Landauer, sekiz kişinin yolculuk edebileceği şekilde geliştirildi. Dünyanın ilk içten yanmalı motoruna sahip otobüsü olarak bilinen Benz Landauer, 5 beygir güç üreten 2.9 litrelik tek silindirli, dört zamanlı bir motordan güç kalıyordu. Benz Landauer’in bugün ilkel olarak görülen motoru, o zamanlar için ciddi bir teknolojik atılımdı.

Benz Landauer, üretilmeye başlandıktan sonra dünyanın ilk otobüs hattına sahip olan Netphener Omnibus-Gesellschaft şirketinin dikkatini çekti. Buharla çalışan ve atlarla çekilen otobüslerle toplu taşıma yapan şirket, Benz&Cie’dan satın aldığı Benz Landauer’i Siegen-Netphen-Deuz hattında toplu taşıma için kullanmaya başladı. İlk otobüsün ardından şirket, artan talebe karşılık vermek için ikinci bir otobüsün daha siparişini verdi.

Netphener Omnibus-Gesellschaft’in bu adımı otobüslerin merkezinde olacağı bir toplu taşımanın ilk adımı oldu. Şirketin, içten yanmalı otobüslerle macerası 1895’in sonuna kadar devam etti. Şirket, kış koşullarının yarattığı kaygan yollarda kullanılamayan araçlardan 1895’in sonunda vazgeçti.

Erken bir aşamada Benz Landauer’den vazgeçilmiş olmasına rağmen Benz&Cie, otobüslerini geliştirmeye devam etti. Şirket, yıllar içinde onlarca insanın yolculuk yapabileceği otobüslerin geliştirilmesinde öncü bir role sahip hale geldi. Benz&Cie’nin yıllar içindeki geliştirme çabaları bugünkü modern otobüslerin geliştirilmesini sağladı.

Mercedes-Benz şimdi otobüs teknolojisinde yeni bir atılımın da tam ortasında bulunuyor. Şirket, 2018’de tamamen elektrikli ilk otobüsü eCitaro’yu tanıtmıştı. Dizel motorlu otobüslerle aynı yeteneklere sahip olan eCitaro, doğaya zarar verecek karbon emisyonu üretmiyor. Mercedes-Benz, eCitaro’nun ardından 2022 yılında pillerinin şarjı bitse bile yola devam edebilecek menzil genişletici yakıt hücrelerine sahip yeni bir elektrikli otobüsü piyasaya sürmek için hazırlanıyor.