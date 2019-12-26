YouTube Türkiye’nin en popüler isimlerinden bir tanesi olan Berkcan Güven, YouTube Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Genç YouTuber, cuma günü saat 18.00’da Cristiano Ronaldo ile çektiği videoyu paylaşacak.

Sosyal medyanın ve sosyal medya platformlarının etkisinin, artık tartışma götürmeyecek bir şeklide yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal medya kullanıcıları artık ülke gündemini bile belirleyebilir noktalara geldi. Milyonlarca takipçi sayısına ulaşan sosyal medya platformlarının fenomenleri de bu medyanın ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi.

Sosyal medya deyince akla ilk gelen platformlardan bir tanesi YouTube, YouTube Türkiye denilince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi ise Berkcan Güven. 1996 doğumlu genç YouTuber, 3,84 milyon aboneye sahip ve YouTube Türkiye’nin en çok izlenen isimlerinden bir tanesi. Paylaştığı her video milyonlarca kişi tarafından izlenen Berkcan Güven, bu sefer YouTube Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.

Cristiano Ronaldo ile video

Genç YouTuber, YouTube Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve dünyanın en iyi iki futbolcusundan bir tanesi olan Cristiano Ronaldo ile video çekiyor. Twitter hesabından paylaşım yapan Güven, cuma günü saat 18.00’da CR7 ile birlikte çektiği videoyu YouTube hesabından paylaşacak.

YouTube Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek olan Güven; 5 kere dünyada yılın futbolcusu, 4 kere Avrupa’da yılın oyuncusu olan, 5 kere Şampiyonlar Ligi kazanan, 7 kere Şampiyonlar Ligi’nde gol kralı olan ve son Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Cristiano Ronaldo’nun imzalı formasını hediye edeceğini de duyurdu.