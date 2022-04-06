Beyaz çikolata, tatlı olduğu kadar masum değil! Uzmanlar, beyaz çikolata tüketimine karşı ciddi uyarılarda bulunurken, beyaz çikolata yerine bakın hangi çikolatayı tüketmenizi öneriyor...

Seveni çok, sevmeyeni sanıyoruz ki yok! Böyle tarif edince aklınıza ilk gelen yiyecek hangisi? Tabii ki çikolatadan başkası değil! Her yaştan insanın severek tükettiği, uğruna ‘‘krize’’ girdiğini iddia ettiği bu tatlı mı tatlı besinin insan sağlığına olan etkisinin çeşidine göre değiştiğini biliyor muydunuz?

Çikolatanın insan vücudunda serotonin ve endorfin seviyesini artırdığı çok kez rastladığımız bir bilgidir; ancak uzmanların görüşlerini detaylı şekilde incelediğimizde bu yaygın bilginin bir o kadar eksik olduğunu görmemiz mümkün. Uzmanlar, çikolatanın insan sağlığına yararlı olduğu kadar zararlı olabileceği konusunda uyarıda bulunurken çikolata çeşitlerinin bu noktada bir hayli belirleyici olduğunun altını çizmeyi de ihmal etmiyor.

Beyaz çikolata sevenlere üzücü bir haberimiz var…

Beyaz çikolata sevenleri üzmek istemeyiz; fakat uzmanlar, beyaz çikolatanın aslında sanıldığı gibi çikolata olmadığı konusunda çok net konuşuyor! Çikolata çeşitleri arasında yer almayı başarmış olan beyaz çikolata, maalesef henüz ilk adımdan kaybediyor: Çikolatayı çikolata yapanın kakao olduğunu bilmeyen yoktur. İşte beyaz çikolatada kakaodan eser yok! Çikolatanın flavanoit deposu olarak da adlandırılan en yararlı kısmı kakaoya sahip olmayan bir çikolata düşünmek mümkün mü? Elbette değil.

Beyaz çikolata yediğimizde vücudumuza ne giriyor?

Beyaz çikolata yediğimizde vücudumuza giren maddeler, beyaz çikolatanın ne kadar zararlı olduğunu tekrar tekrar gözler önüne seriyor. Buna göre beyaz çikolata yiyen bir kimse esasında kakao yağının:

Renklendirici,

Tatlandırıcı,

Süt tozu

Aromatik maddeler

ve şekerle işlenmiş halini yemiş oluyor. Bile isteye tüketilecek gibi değil, değil mi?

Uzmanların tercihi bitter çikolatadan yana!

Herhangi bir sağlık probleminiz olsun ya da olmasın, uzmanlara göre beyaz çikolata tüketiminde çok dikkatli olmak şart. Çikolataseverler için iyi haber şu ki uzmanlar çikolatanın en masum halinin bitter çikolata olduğu konusunda hemfikir gibi görünüyor. Anlayacağınız çikolatadan tamamen vazgeçmeye gerek yok. İçeriğinde bol kakao, az miktarda kakao yağı bulunan ve ilave şeker içermeyen bitter çikolata; bu özellikleri sayesinde uzmanların gözde çikolata çeşidi diyebiliriz. Beslenme rutininde dengeyi sağlamış sağlıklı bir bireyin günde iki kare bitter çikolata tüketerek vücuduna zarardan ziyade fayda sağlayabileceği söyleniyor.

Kararında tüketilen bitter çikolatanın faydaları neler?

Serotonin ve endorfini başkasında aramayın! Mutluluk, zindelik, sakinlik gibi pek çok olumlu duygunun ortaya çıkışında bitter çikolata birebir yardımcı.

Kalp rahatsızlıkları, kanser ve kolesterole karşı arayışı olanlar; dikkat! Bitter çikolata, yüksek kakao miktarı sayesinde içerdiği antioksidanlar ve flavanoitlerle bu arayışınıza tatlı bir nokta koyabilir.

Kim algısının yükselmesini ve öğrenme süreçlerinin sancısız geçmesini istemez ki? Bitter çikolatanın beyne kan pompalama işlemini kolaylaştırması, bu istekleri karşılayabilir.

Tokluk hissi, neredesin sen? Bu sorunun çeşitli cevaplarından birinin bitter çikolata olduğunu çok net söyleyebiliriz! Bitter çikolatanın bol lif içeren yapısı, tok kalmanız konusunda gerçek bir destekçi.

Işıl ışıl, tertemiz bir cilt için de bitter çikolata tercih edilebilir! Bitter çikolatanın cilt güzelleştirmede etkisi olduğu, cilt lekelerine iyi geldiği biliniyor.

Sizin çikolata tercihiniz hangisinden yana? Fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.