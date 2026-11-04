2027 ÖTV Muafiyetli Araç Limiti Güncellendi: İşte Yeni Üst Sınır, Şartlar ve Marka Marka Fiyat Listesi!

2027 ÖTV muafiyetli araç üst limiti 3,67 milyon TL'ye yükseldi. Peki bu limitin değişiminden fiyatlar nasıl etkilendi?

Engelli bireylerin araç alımlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti üst limiti, %27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda yeniden düzenlendi.

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Yapılan bu güncellemeyle birlikte önceki dönemde 2 milyon 873 bin 900 TL olan tavan fiyat, 2027 yılı itibarıyla 3 milyon 673 bin 706 TL seviyesine yükseltildi. Yaklaşık 800 bin liralık bu artış, muafiyet kapsamına dâhil olabilecek otomobil seçeneklerini genişletirken, Cumhurbaşkanının söz konusu oranı artırma veya azaltma yetkisi de saklı bulunuyor.

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ÖTV muafiyetinden yararlanma koşulları

Muafiyet kapsamına girecek araçların, vergiler dâhil anahtar teslim satış fiyatının azami 3 milyon 673 bin 706 TL olması ve satın alınacak modelin en az %40 oranında yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.

Düzenleme kapsamında uygulanan diğer temel koşullar şu şekilde:

Engel Oranı : %90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar, üst limite kadar olan araçları ÖTV ödemeden satın alabiliyor. Ayrıca ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi bulunmayan %40 ve üzeri engelli bireyler de bu haktan faydalanabiliyor.

: %90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar, üst limite kadar olan araçları ÖTV ödemeden satın alabiliyor. Ayrıca ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi bulunmayan %40 ve üzeri engelli bireyler de bu haktan faydalanabiliyor. Devir ve Satış Kısıtı: ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar, belirlenen yasal süre dolmadan satılamıyor. Belirlenen süreden önce devir veya satış yapılması durumunda, tahsil edilmeyen ÖTV tutarı geriye dönük olarak tahsil ediliyor.

ÖTV muafiyetli araç modelleri ve fiyat listeleri

Model / Donanım Liste Satış Fiyatı ÖTV Muafiyetli Fiyatı Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel 1.499.900 TL 820.500 TL Fiat Egea Easy 1.6 dizel otomatik 1.850.900 TL 1.020.500 TL Fiat Egea Urban 1.6 dizel manuel 1.519.900 TL 860.500 TL Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik 1.920.900 TL 1.059.400 TL Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel 1.589.900 TL 900.500 TL Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik 1.990.900 TL 1.098.300 TL Fiat Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik 1.890.900 TL 1.042.700 TL Fiat Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik 1.962.900 TL 1.082.700 TL Fiat Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik 1.999.900 TL 1.103.300 TL

Model / Donanım Liste Satış Fiyatı ÖTV Muafiyetli Fiyatı Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.965.000 TL 1.097.006 TL Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 2.150.000 TL 1.199.784 TL Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.275.000 TL 1.269.228 TL Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.335.000 TL 1.302.562 TL Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.630.000 TL 1.389.901 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.968.000 TL 1.429.199 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.540.000 TL 1.500.963 TL Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.775.000 TL 1.549.056 TL Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.290.000 TL 1.353.905 TL Toyota C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.873.000 TL 1.603.500 TL

Model / Donanım Liste Satış Fiyatı ÖTV Muafiyetli Fiyatı Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL 1.176.429 TL Renault Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL 1.281.296 TL Renault Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.198.929 TL Renault Duster evolution Turbo Tce EDC 145 hp 2.050.000 TL 1.290.741 TL Renault Duster evolution hybrid 4x4 150 hp 2.850.000 TL 1.425.000 TL Renault Duster techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.200.000 TL 1.385.185 TL Renault Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL 1.362.500 TL Renault Duster techno hybrid 4x4 150 hp 2.920.000 TL 1.440.000 TL Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.183.500 TL Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL 1.384.000 TL Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.479.000 TL Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.633.605 TL Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.269.000 TL 1.428.630 TL Renault Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.760.000 TL 1.670.526 TL