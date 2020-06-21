Koronavirüs pandemisini ciddiye almayan tavırlarıyla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, son olarak “Test yapmayı azaltırsak, koronavirüs vakaları azalacaktır” sözleriyle gündem olmuştu. Şimdiyse bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump'ın bu sözlerinde ciddi olmadığını açıkladı.

Her hareketiyle gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında “Test yapmayı azaltırsak, koronavirüs vakaları azalacaktır” sözleriyle tekrardan eleştirilerin hedefi hâline gelmişti. Bu sözlerle sosyal medyanın da diline düşen Trump, bu düşüncesinde ciddi olduğunu birçok farklı açıklamasında da dile getirmişti.

Tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Başkan Trump, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yaptığı seçim konuşmasında "Çok test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere testlerin azaltılıp yavaşlatılması gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın şaka yaptığını söyledi.

Beyaz Saray: Trump, testleri azaltma konusunda şaka yapıyor

Trump’ın dikkat çekici açıklamalarına sahne olan seçim mitingi, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik kapasiteye sahip spor salonunda gerçekleştirildi. Mitingde sosyal mesafe kuralına uyulmazken, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun maske dahi takmaması dikkatlerden kaçmadı.

Miting esnasında yetkililere testleri yavaşlatmaları konusunda talimat verdiğini söyleyen Trump, ABD’nin 25 milyon test yaptığını ve test sayısı konusunda diğer ülkelerden önde olduğunu söyledi. Başkan, ABD’nin dünyada en çok vakaya sahip olan ülke olmasının sebebini ise dünyada en çok test yapan ülke olmasıyla bağdaştırdı.

Trump’ın bu tepki çeken açıklamalarının ardından bir Beyaz Saray yetkilisi, başkanın koronavirüs testlerini yavaşlatma çağrısı hakkında şaka yaptığını dile getirdi. Beyaz Saray yetkilisi, yaptığı açıklamada “Açıkçası şaka yapıyordu. Testlerde dünyaya liderlik ediyoruz ve 25 milyon test yaptık” ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre ABD genelinde şu ana dek koronavirüs tanısı konmuş 2 milyon 255 bin 119 kişi bulunuyor. Bu hastalardan 617 bin 460’ı sağlığına geri kavuşurken, 119 bin 719’u ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.