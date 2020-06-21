ABD Başkanı Trump: Test Sayısını Azaltma Talimatı Verdim

Geçtiğimiz günlerde test sayısının azaltılması durumunda vaka sayısının da azalacağını belirten Donald Trump, bu konuda talimat verdiğini söyledi. Trump, seçim konuşması yaptığı Tulsa’da yaptığı seçim konuşmasında test sayısının azaltılması için talimat verdiğini açıkladı.

Farklı çıkışlarıyla bilinen ve bu sene içerisinde ABD’de başkanlık koltuğu için yeniden yarışacak olan Donald Trump, bu hafta içerisinde yaptığı bir açıklamada “Test yapmayı durdurursak koronavirüs vakaları azalacaktır” demişti. Görünüşe göre Trump, bu düşüncesinde de oldukça ciddi.

Trump, Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde yaptığı seçim konuşmasında koronavirüs test oranının düşürülmesini istediğini çünkü Amerika Birleşik Devletleri’nde çok fazla pozitif vaka olduğunu dile getirdi.

“Almanya ve Güney Kore beni aradı”

ABD’nin dünyada en çok vakaya sahip olan ülke olmasının sebebinin dünyada en çok testi kendilerinin yapmaları olduğunu söyleyen Trump “Test yapmak, iki ucu keskin kılıç gibi. 25 milyon insana test yaptık. Muhtemelen herhangi bir ülkeden 20 milyon daha fazla test yaptık. Almanya çok fazla test yaptı, Güney Kore çok fazla yaptı. Beni aradılar ve ‘yaptığın iş…’” dedi.

Başkan Trump “Kötü tarafı şu: kapsamı genişletmek için test yaptığınızda çok daha fazla insan, çok fazla vaka bulursunuz. Adamlarıma lütfen test sayısını azaltın dedim” ifadelerini kullandı. Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi (CDC) verilerine göre ABD’de 2,2 milyondan fazla vaka, 119 binden fazla da can kaybı bulunuyor.

Birkaç ay önce salgının merkezi konumunda bulunan İtalya ve İspanya da dâhil olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları düşüş göstermeye başladı. ABD’de de salgının merkezi olan New York dâhil olmak üzere bazı bölgelerde vaka sayıları azalırken bazı bölgelerde de günlük vaka artışında rekor kırıldı. Hastalık Kontrol Merkezi, ABD’deki ölüm sayısının 11 Temmuz tarihine kadar 145 bine ulaşabileceğini söyledi.