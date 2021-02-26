Bilim İnsanları, Beyinde Korkuyu Yok Etmenin Yolunu Buldu

Japon bilim insanları, fonksiyonel MR ve yapay zeka teknolojisini kullanarak beyindeki korkuyu yok edip yerine cesareti artırmanın bir yolunu keşfetti. 60'tan fazla kişi üzerinde denenen yeni tedavi yönteminin mental rahatsızlığa sahip hastaların hayatında büyük değişiklikler yaratması bekleniyor.

Hemen herkes istenmeyen korkulardan, düşüncelerden ve fobilerden "şıp diye" kurtulmak ister. Japon bilim insanları, anca bilim kurgu filmlerinde görülebilecek bu olayı gerçek hayatta da başarmanın mümkün olabileceğini gösteren bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, yapay zeka ve fonksiyonel MR teknolojilerini kullanarak belirli korkuları ortadan kaldırmanın ve hatta bireysel tercihleri değiştirmenin mümkün olabileceğini açıkladı. Henüz başlangıç aşamasında olan bu çalışma, bilimsel bir dergide yayınlandı ve Japon bilim insanları, araştırmanın daha da ileriye götürülmesi için diğer bilim insanlarına çağrıda bulundu.

Beyin taramasında hastalar para ile ödüllendiriliyor

Deşifrelenmiş nöro geribildirim adı verilen bu yeni teknoloji sayesinde, herhangi bir fobisi bulunan deneklerin beyinlerinde oluşan dalgalanmalar inceleme altına alınıyor. Örneğin örümcek fobisi bulunan bir hastaya beyin taraması sırasında bir örümcek fotoğrafı gösteriliyor ve o sırada beyinde oluşan dalgalanmalar kayıt altına alınıyor.

Beyinde bu tarz bir dalgalanmanın fotoğraf gösterilmediği takdirde ne zaman ortaya çıkabileceği tespit ediliyor ve aynı dalgalanmalar tespit edildiği anda katılımcı para ile ödüllendiriliyor. Sadece fobi ile ilgili değil; özgüvensizlik, hayal kırıklığı ya da başka bir şeye olan korkular da yine aynı yöntem ile tespit ediliyor ve tüm korkuların yerini cesaret almaya başlıyor.

Araştırmanın bu kısmında “parayı gördü fobiyi unuttu” diye düşünebilirsiniz ancak bilim insanlarının yapmaya çalıştığı şey, korku öğesini beyinde tamamen yeniden kodlamak. Örümcek fobisi olan bir insan, bu tedaviden sonra örümceği kafasında dehşet verici bir yaratık olarak değil, ardından ödül gelme potansiyeli olan güzel bir şey olarak görmeye başlıyor.

Japon bilim insanları, araştırmanın henüz emekleme aşamasına olduğunu ve diğer bilim insanlarının da araştırmaya katkıda bulunabilmeleri için bugüne kadar elde ettikleri bulguları yayınladıklarını dile getirdi. Yapılan açıklamaya göre tedavi şu anda herkesin üzerinde denenecek türden bir tedavi değil ancak ilerleyen zamanlarda travma sonrası stres bozukluğu gibi mental rahatsızlıklara sahip hastalar üzerinde son derece yararlı bir tedavi olabilir.