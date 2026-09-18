Bilim insanları, Bolivya'da yepyeni bir kedi türü keşfetti. Leopardus tilcayo, 103 yıl sonra keşfedilen ilk yeni kedi türü olarak tarihe geçti.

Güney Amerika’nın el değmemiş coğrafyalarından biri olan Bolivya’da biyoloji dünyasını şaşkına çeviren bir bilimsel gelişme yaşandı. Bolivya’nın yüksek nem oranına ve yoğun sis tabakasına sahip Yungas bulut ormanlarında yaşayan, yerel halkın öteden beri "tilcayo" olarak bildiği küçük bir yaban kedisinin, tamamen yeni ve farklı bir kedi türü olduğu resmen açıklandı.

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Bu gelişme, yüz yılı aşkın bir süredir dünya üzerinde canlı bir kedi türünün ilk kez tanımlanıp isimlendirilmesi anlamına geliyor. Bilim insanları, yerel ismini koruyarak bu türe resmi olarak Leopardus tilcayo adını verdi.

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103 yıl sonra ilk kez yeni bir kedi türü keşfedildi

Görsellerden gördüğünüz bu hayvan, Bolivya’nın Yungas bölgesindeki yoğun ormanlarda yerel bir bölge sakini tarafından 2016 yılında bulunmuştu. En başta değişik bir kedisi yavrusu sanılan bir canlının sonrasında kedisi gibi davranmadığı anlaşıldı. Şu an 10 yaşında olan "Tigrino" lakaplı bu kedi, barındığı kurtarma merkezinde araştırmacıların dikkatini çekti. National Geographic araştırmacısı da olan Paola Nogales-Ascarrunz La Paz’daki Universidad Mayor de San Andres’ten Paola Nogales-Ascarrunz, kedinin farklı görüntüsünü fark ederek tarihe geçecek keşfin ilk adımlarını attı.

Nogales-Ascarrunz, hayvanın fiziki özelliklerinin Brezilya'daki kedi tanımlamalarıyla uyuşmadığını fark ettiklerini belirtti. Araştırmacılar, hem yaşayan hayvanlardan hem de müze örneklerinden elde edilen DNA verilerini inceleyerek kaplan kedilerinin aile ağacını araştırdı. Araştırma sonucunda, Bolivya'ya özgü bu canlıların diğer benekli vahşi kedilerle aynı olmadığını tamamen yeni bir tür olduğunu buldular. En son yeni kedi türü 1923’te keşfedilmişti. Bu da 103 yıl sonra bir ilk yaşadığımız anlamına geliyor.

Fiziksel boyutlarıyla dikkat çeken Leopardus tilcayo, alışılagelmiş ev kedilerinden bile daha küçük bir yapıya sahip. Yaklaşık 46 santimetre uzunluğunda ve sadece 1,4 kilogram ağırlığında olan bu canlı, açık kahverengi kürkünün üzerindeki düzensiz benek desenleriyle kaplan kedileri grubuna dahil ediliyor. Türün doğadaki yaşam tarzı ve biyolojisi hakkında bilinenler şimdilik oldukça sınırlı.

Araştırmacıların paylaştığı bilgilere göre dışkı örneklerinde bulunan küçük kemirgen kalıntıları bu kedilerin diyetinde kemirgenlerin yer aldığını gösteriyor. Fotokapan kayıtları ise türün daha çok geceleri aktif bir yaşam sürdüğüne işaret ediyor. Antwerp Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Jonas Lescroart, ellerindeki bilgilerin şu an için inceledikleri iki adet birey ve az sayıdaki fotokapan görüntüsüyle sınırlı olduğunu vurguluyor.

Analizler, Leopardus tilcayo soyunun diğer kaplan kedilerinden yaklaşık 1,4 milyon yıl önce fiziksel olarak ayrıştığını ortaya koydu. Bilim insanları bu kadar uzun bir genetik ayrışma süresinin, kediler dünyasında kesin bir tür ayrımı anlamına geldiğini belirtiyor. Current Biology dergisinde yayımlanan araştırma, kaplan kedisi türlerinin sanıldığı gibi üç değil, beş farklı türden oluşabileceğini gösterdi. Bu keşif, ev kedilerinden aslan, kaplan ve leopar gibi dev yırtıcılara kadar tüm kedi türlerini kapsayan Felidae (Kedigiller) ailesinin bilinen 41 resmi tür sayısını 44 veya daha üzerine çıkarabilir. Türün yaşadığı Yungas bölgesi; ormansızlaşma, tarımsal genişleme, insan kaynaklı yangınlar ve madencilik faaliyetleri nedeniyle bölgenin en çok tehdit altındaki ekosistemlerinden biri durumunda. Bu yüzden korunması büyük önem taşıyor. Umarız gerekli korunmalar sağlanır.