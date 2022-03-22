Bilgisayar Hızlandırma İçin Kullanabileceğiniz 8 Program

Bilgisayarlar da yaşlanıyor ve ilk aldığınız günlerdeki performansa her zaman sahip olamıyorlar. Bilgisayarınızın dakikalarca açılmasını bekliyor yada oyun oynarken takılmalar yaşıyor olabilirsiniz. Bu sorunu çözmenizde yardımcı olacak, bilgisayar hızlandırma için kullanabileceğiniz 8 programı derledik.

Bilgisayarınız ilk günlerdeki gibi değil mi? İlk zamanlar saniyeler içinde açılan programlar artık çay alıp gelme süresinde mi açılıyor? Bu son derece normal çünkü zamanla her şey eskiyecek ve yavaşlayacaktır. Bilgisayar hızlandırma için size yardımcı olacak bazı programlar var.

Bu programlar genel olarak arka planda gereksiz olarak çalışan sistem programlarını durdurur, önbelleği temizler ve gereksiz programları ve dosyaları silerek bilgisayar hızlandırma için gerekli olan alanı size kazandırır. Bazı programlar, bilgisayarınızda yüklü olan diğer programları tarayarak sisteminize uygun güncellemelerden sizi haberdar eder.

Bu programlardan bazıları epey yüksek satış fiyatlarına sahip fakat burada listelediğimiz programları ya ücretsiz olarak yada ücretsiz deneme sürümünü indirerek bilgisayar hızlandırma için kullanabilirsiniz.

Windows için bilgisayar hızlandırma programları:

Uyumlu işletim sistemi: Windows

Windows’ta bilgisayar hızlandırma için kolayca kullanabileceğiniz bir program. 20 euro'luk satış fiyatına sahip pogramın oldukça başarılı bir deneme sürümü bulunuyor. Bu sürümü indirerek bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyerek, bilgisayarınıza rahat bir nefes aldırabilirsiniz.

Uyumlu işletim sistemi: Windows

30 $ satış fiyatı bulunan AVG TuneUp’ın, temel hızlandırmalar için kullanabileceğiniz bir deneme sürümü bulunuyor. Bu deneme sürümü sayesinde bilgisayarınızdaki sorunlu alanları ve gereksiz yazılımları görebilirsiniz fakat deneme sürümü bunları yok etmiyor, yalnızca size bir liste halinde sunuyor, sonrası size kalmış.

Uyumlu işletim sistemi: Windows

Bu program gelişmiş tarama sistemi sayesinde gereksiz sistem dosyalarını temizler ve istenmeyen başlangıç uygulamalarını durdurarak bilgisayarınızın daha hızlı bir performans sunmayasına yardımcı olur. Temel bilgisayar hızlandırma için başarılı bir program fakat ek özellikler için ücret ödemeniz gerekiyor.

Uyumlu işletim sistemi: Windows

Kullanıcı dostu arayüzü, kolay kullanımıyla herkesin bilgisayar hızlandırma için kolaylıkla kullanabileceği bir program. Diğer programların yaptığı görevlere ek olarak internet tarayıcınıza da müdahale ederek, internete bağlı olduğunu zamanlar için de size hızlı bir kullanım sunuyor. Ek özellikler için yıllık abonelik ücretlerini inceleyebilirsiniz.

Uyumlu işletim sistemi: Windows

Diğer programların ücretsiz versiyonlarından farklı olarak, bu program bilgisayarınızda daha dip köşe temizlik yapıyor diyebiliriz. Gerçek zamanlı temizlik ve kolay kullanımıyla öne çıkan bu programın ücretli bir versiyonu da bulunuyor fakat ücretsiz versiyonuyla da temel bilgisayar hızlandırma için gerekli olan her şeyi başarılı bir şekilde yapıyor.

Uyumlu işletim sistemi: Windows

Özellikle oyun oynamayı seven kullanıcılar için kaçırılmaması gereken bir program. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren bu program sayesinde bilgisayarınızın önbelleğini temizleyebilir, gereksiz işlemleri askıya alabilir ve en iyi performansı yakalayabilirsiniz. Herhangi bir oyun oynamaya başladığınızda, program otomatik olarak arka planda çalışan tüm gereksiz programları ve hizmetleri durdurarak, size en iyi oyun performansını sunar.

Uyumlu işletim sistemi: Windows

Sabit diskinizin içine yuva yapmış gereksiz dosyaları ve programları temizleyerek size üstün bir kullanım performansı sunan bu programın ücretsiz versiyonunu indirerek temel bilgisayar hızlandırma hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Uyumlu İşletim Sistemi: Windows

Bu programının ücretsiz versiyonunu indirdiğiniz zaman size bilgisayarınızdaki gereksiz sistem dosyalarının ve gereksiz programların tam bir listesini çıkaracaktır fakat herhangi bir detaylı temizleme için programın ücretli versiyonunu kullanmalısınız.

Bu programlardan dilediğinizi kullanarak bilgisayarınızı hızlandırabilir ve artık istemediğiniz dosyalardan ve programlardan kurtularak, bilgisayar performansınızı, mümkün olan en üst noktaya çıkarabilirsiniz.