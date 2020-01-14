Bilgisayarda Android Kullanmak İçin 8 Program

Bilgisayardan Android oyunları ve uygulamaları kullanmak için artık emülatör programları kurmak yeterli. Emülatörler ile dilediğimiz Android mobil oyunu oynayabilir ve uygulamayı çalıştırabiliriz. Peki en kullanışlı programlar hangileri? Gelin birlikte bakalım.

Bir Android kullanıcısı olarak birçok farklı nedenden dolayı, bilgisayarda Android kullanmak isteyebilirsiniz. Bir mobil oyun geliştiricisi olabilirsiniz veya Android oyunlarını daha büyük ekranda oynamak istiyor olabilirsiniz. Android uygulamaları ve mobil oyunları bilgisayarda çalıştırmak için birçok farklı program bulunuyor. Bu programların birçoğu ücretsiz ve son derece kullanışlı programlar.

Bilgisayarda Android kullanmak için kullanılan programlara emülatör deniliyor. Emülatörler ile oyunların dışında Facebook, Instagram ve Twitter gibi Google Play Store uygulamalarını da çalıştırabilirsiniz. Telefondan yapacağınız işlemleri bilgisayarda daha hızlı ve büyük ekranda yaparak vakit kazanabilirsiniz. Gelin bilgisayarda Android kullanmak için indirebileceğiniz ücretsiz programlara beraber bakalım.

Bilgisayarda Android kullanmak için en iyi programlar:

MEmu

GenyMotion

BlueStacks

Android Stüdyo’nun Emulatorü

Android-x86

Anbox

Bliss ROMs

Nox

MEmu, bilgisayarda Android çalıştırmak için en iyi ve kullanışlı uygulamalardan biri olarak dikkat çekiyor. Emülatörün yapılış aşamasında da tamamen oyunlar düşünülmüş. Program bilgisayardaki klavye, fare ve hatta gamepad’i Android’e entegre etme konusunda çok iyi bir iş çıkarıyor. Tıpkı bilgisayarda oyun oynuyormuş gibi hızlı tepkiler veriyor. Uygulamanın belki de tek sıkıntısı fazla reklam olması.

MEmu ücretli ve ücretsiz iki sürüme sahip. Siz reklam görmek istemiyorsanız ücretli sürümü alabilirsiniz. İş dışında sadece oyun oynamak amaçlı kullanacaksanız ücretsiz sürüm size fazlasıyla yetecektir. Program içerisinde aynı anda birden fazla Android uygulaması çalıştırabilir ve kurabilirsiniz. Yani bir sekmede PUBG Mobile oynarken, diğer sekmede de Call of Duty Mobile olabilir.

Oyunlardan ziyade iş kullanımları veya Facebook, Instagram gibi uygulamaları kullanmak için daha uygun olan bir program. Program orjinal Android telefonları boyutunda geliyor ve 3000 üzeri özel yapılandırma ayarına sahip. Yani neredeyse tamamen kişiselleştirilebilir bir durumda. Bu da iş kullanımlarında onu önemli bir emülatör haline getiriyor. Programın 2 farklı sürümü var.

Ücretsiz versiyonunda sadece kişisel kullanımlara izin veriliyor. Ticari versiyonda ise ekip olarak veya iş amaçlı çoklu kullanımlara izin veriliyor ve ekstra ücret ödenmesi gerekiyor. Program WiFi, GPS ve çoklu dokunma gibi önemli özellikleri de destekliyor. Sürekli güncellenen GenyMotion, hız için ayrıca optimize edilmiş. Hızlı ve kullanışlı olmasıyla önemli bir program olduğunu gösteriyor.

Tamamen oyuncular düşünülerek tasarlanmış olan BlueStacks, özellikle Android oyunları oynarken sunduğu ekstra seçenekler ile dikkat çekiyor. Klavye tuş atamaları ve fare kontrolü yapılandırmasına sonuna kadar izin veren BlueStacks, performans açısından da yine ekstra kontrollere sahip. Program içerisinden binlerce Android uygulaması arasından dilediğinizi indirebilirsiniz.

En eski emülatörden biri olan BlueStacks, kendi içerisinde de ayrı bir dünyaya sahip. Uygulama ve oyun güncelleştirmeleri, yeni ayarlar ve son dakika haberleri gibi birçok farklı konuda kullanıcılara haber gönderiyor. Ayrıca PUBG Mobile, Call of Duty Mobile(CoD Mobile) ve diğer popüler Android mobil oyunları oynamak için en uygun ve ideal emülatör diyebiliriz.

Android uygulama geliştiricilerinin yakından tanıdığı Android Stüdyo’nun kendi içerisindeki emülatörü de oldukça kullanışlı. Bilgisayarda Android kullanmak için önce Android Stüdyo’yu bilgisayarınıza indirmeniz ve ardından da içinden emülatörü çalıştırmanız gerekiyor. Bu program daha çok uygulama Android uygulaması geliştirenlere uygun. Oyun ve iş kullanımı için diğer alternatifler uygun olacaktır.

Bu programı önemli kılan en önemli şey ise hızı. Intel Donanım Hızlandırıcısı ile uyumlu çalışan emülatör, neredeyse tamamen doğal Android kullanım hissi veriyor. Bu da yaptığınız uygulamanın hızını ve performansını ölçmek için çok yardımcı oluyor. Çoklu dokunma ve WiFi gibi birçok özellik ve daha fazlası yine program içerisine entegre edilmiş durumda.

Açık kaynak kodlu bir sistem olan Android-x86, rakiplerine göre biraz geride kalsa da, en istikrarlı emülatörlerden biri. Programı çalıştırabilmeniz için VirtualBox’ın bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor. Oldukça kararlı bir sistem olması da onu en güçlü programlardan biri haline getiriyor. Üstelik sürekli güncelleme alarak, her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Uygulamanın arayüzü geniş bir ekran üzerine kurulu. Bu nedenle bilgisayardan kullanırken bir tablet kullanıyormuş gibi his verebilir. Uygulamayı kurduktan sonra Google Play Store kurulu bir şekilde geliyor ve kullanıcı arayüzü gerçekten çok kullanışlı ve sade. Sık sık çökmeyen, kullanışlı ve sade, uygulamalarınızı test edebileceğiniz bir platform arıyorsanız Android-x86 sizin için uygun olacaktır.

Linux işletim sistemi için geliştirilen Anbox, sanal yerine direkt işletim sistemi üzerinden Android çalıştırmanızı sağlıyor. Bir emülatörden ziyade daha çok kendi Android tabanınızı yaratmanıza olanak sağlıyor. Anbox’un dezavantajı ise Federo/CentOs Linux’ta çalışmaması. Yalnızca Ubuntu ve Debian üzerinde çalışıyor. Bunun dışında mobil cihazlar ve dizüstü bilgisayarlar için de uyumlu.

Anbox, Google Play Store’u desteklemiyor. Uygulama yüklemek için Android Hata Ayıklama Köprüsü(ADB)’nü kullanmanız gerekiyor. Bu da açıkçası kişisel kullanımlar için ve Android mobil oyunları oynamak isteyenler için onu biraz işlevsiz kılıyor da diyebiliriz. Anbox’u daha çok Linux ve Ubuntu işletim sistemine sahip cihazı olanlar kullanıyor.

Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Bliss, bilgisayarınız üzerinde Android çalıştırmanızı sağlıyor. Bliss ROMs şu sıralar en başarılı Android tabanlı işletim sistemlerinden biri olarak biliniyor. Uygulamanın temeli de sanal ortam yerine, bilgisayarınızda Android işletim sistemi olarak çalışması. Yani bilgisayarınız içinde bağımsız bir işletim sistemi olarak çalışıyor.

Sistemin en güzel yanlarından biri de Google Play Store yüklenmiş bir şekilde gelmesi. Bu dilediğiniz zaman dilediğiniz uygulamayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz anlamına geliyor. Facebook, Instagram vb. uygulamalardan tutun da, dilediğiniz oyunları da indirebilirsiniz. Arada sistem içerisinde çökmeler yaşansa da bu kullanımı çok fazla etkilemiyor. Belki de en kararlı sistemlerden biri diyebiliriz.

Andoid mobil oyunlar için tasarlanmış bir başka emülatör olan Nox, şık arayüzü ve kuıllanışı ile dikkat çekiyor. Listemizdeki diğer emülatörler gibi ücretsiz olan program, özellikle RPG türündeki mobil oyunları sevenler tarafından fazlasıyla bilinen ve kullanılan bir emülatör. Program ek bir yazılım gerektirmeden kuruluyor ve özellikle performans konusunda oldukça iyi diyebiliriz.

Bilgisayar için klavye, fare ve gamepad desteği bulunuyor. Yeni çıkan oyunlar da hızlı bir şekilde sisteme entegre ediliyor ve böylece oyunların çıktığı gibi oynanmasını sağlıyor. Oyun yapımcıları tarafından da sevilen Nox, birçok ünlü oyunun yapımcı firmalarıyla ortaklık içerisinde. PUBG Mobile gibi oyunları seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.

Bilgisayardan Android kullanmak için indirebileceğiniz ücretsiz emülatörler bu şekilde. Mobil oyunları veya programları bilgisayarınızda çalıştırmak ve kullanmak bu uygulamalar sayesinde çok basit bir hale geliyor. Uygulamalarda dikkat çeken şey ise hepsinin belli bir noktaya odaklanmış olması. Kimisi mobil oyunlar için geliştirilmiş kimisi de ayrı bir işletim sistemi olması için. Sizin de kullandığınız başka emülatör varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.