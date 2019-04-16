Bilim İnsanları, İnsan Beynini İnternete Bağlayabilirler

Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda, insan beyninin doğrudan internete bağlanabileceğini keşfettiler. Yapılan testlerde kısmi olarak başarı sağlanarak, iki birey arasında bulut tabanlı veri alış verişi yapıldı.

Bilim insanları, yaptıkları çalışmalarla çığır açmaya devam ediyorlar. Yapılan araştırmaların sonucunda yayımlanan rapora göre insan beyninin 10 yıl içerisinde internete doğrudan bağlanması mümkün görünüyor.

Araştırmanın önde gelen yazarlarından Robert Freitas'e göre insanların beyinlerine yerleştirilecek olan nöral nanorobotlar sayesinde, internet ortamına doğrudan bağlanmak mümkün olabilir. Kullanılacak nöral nanorobotlar, insan beynine kan yoluyla verilecek ve buradan beyne ulaşarak otomatik olarak konumlanacaklar. Çalışmaya başlayacak olan nanorobotlar, veri alışverişini kablosuz olarak sağlayacaklar. Beyne bilgi indirme özelliğine de sahip olan nanorobotlar, bu sayede insanların öğrenme kapasitelerini büyütüp zeka seviyelerini artırabilecekler.

BrainNet ismi verilen bu sistem deneysel insan beyinleri üzerinde test edildi. Yapılan testlerde, bulut üzerinden veri aktarımı yapılması başarılı oldu. Dr. Nuno Martins ise 'süper beyin' olarak adlandırılan bu durum sayesinde, birçok insan beyninin ve makinenin ortak olarak çalışabileceğini belirtti. Martins'e göre bu buluş, farklı kültürler birleştirilerek tek bir global toplumun varlığından söz edilebileceği anlamına geliyor.

Elbette bu durumun gerçekleşmesi için bazı engeller ve bilinmeyenler var. Beyinde bulunan nöronlarla internet alınan verilerin nasıl değiştirileceği henüz tam olarak netleşmiş değil. Araştırmacılar bu konu hakkında, manyetoelektrik nanoparçacıkların kullanılarak bu işin üstesinden gelinmesinin mümkün olduğunu belirtiyorlar. Bilim insanları bu parçacıkları kullanmayı teorik olarak da doğruluyorlar ancak bunu dolaşım sistemini kullanarak, sağlıklı bir şekilde insan beynine nasıl yerleştirileceğini ise henüz keşfedememiş durumdalar.