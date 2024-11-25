Bilim İnsanları Kedilere Neden Tığ İşi Şapkalar Örüyor?

Bu yıl yapılan bilimsel bir araştırma için kedilere tığ işi tatlıı şapkalar örüldü. Böyle bir şeyle nasıl bir araştırma yapmayı amaçlamış olabilirler ki?

Montreal Üniversitesinden bir grup araştırmacı, kedilere minik örgü şapkalar yaptı.

Bu küçük tığ işi şapkalar, sadece kedilere sevimli bir aksesuar sunmuyor aynı zamanda bilimsel ilerleme için yenilikçi bir yol da sunuyordu.

Şapkaların amacı ne?

Kedilerin beyin faaliyetlerini ölçebilmek için ilginç bir yöntem denendi: Elektrotlarla donatılmış, tığ işi özel şapkalar.

Özellikle kronik ağrıları olan kediler üzerinde EEG (elektroensefalogram) ölçümleri yapmak için geliştirilmiş şapkaların amacı, kedilerin hoş kokular ve seslere nasıl tepki verdiğini inceleyerek kronik ağrının etkilerini değerlendirmek.

Kediler işi bir tık zorlaştırmış...

Bir kediyle aynı evi paylaşıyorsanız bilirsiniz. Kablolara özel bir ilgileri vardır… Çalışmada da kedilerin kablolara merakı epey zorluk çıkarmış. :)

Elektrotları kedilerin kafasına doğrudan bağlama çabaları başarısız olunca alternatif bir yol aramışlar ve YouTube’dan alınan tığ işi şapka örme teknikleriyle elektrotları gizleyen bu özel şapkalar yapmışlar.

Bu şapkalar sayesinde kedilerin uyanık ve bilinçli durumdayken EEG verileri başarıyla kaydedilebilmiş ancak bu süreç de sorunsuz olmamış, bazı kediler, şapkaları kafalarından çıkarmayı başarmış.

Yine de bazı sonuçlara ulaşmışlar.

İlk bulgular, bu yılın ekim ayında Journal of Neuroscience Methods dergisinde yayımlandı.

Araştırmada kediler, sakinleştirici mavi-yeşil ışıklar ve üzüm kokusu gibi uyaranlara maruz bırakıldı. Amaç, bu uyaranların kronik ağrıyı azaltıcı bir etkisi olup olmadığını gözlemlemekti.

Şimdilik bu uyaranların uzun vadeli etkileri belirsiz olsa da araştırma kedilerde EEG kullanımı için önemli bir başlangıç noktası sundu.

Araştırmacılar, bu yöntemin kedilerde kronik ağrı yönetimi ve tedavi geliştirme için yeni kapılar açabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu el emeği şapkalar, kedilerin daha rahat bir şekilde incelenmesini sağlayarak hayvan refahını artırıyor.

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