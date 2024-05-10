Kediler, gün içinde neredeyse hiçbir şey yapmamalarına rağmen neden durmadan uyuyorlar?

Evinizi bir kediyle paylaşıyorsanız muhtemelen telefonunuz onun uyurkenki onlarca fotoğrafıyla doludur. “Biraz da şu köşede uyuyayım, biraz da bu köşede uyuyayım…” derken günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler.

Sahiden, her gün, sanki günlerdir uykusuz kalmışçasına uyumalarının sebebi ne? Kediler neden bu kadar çok uyuyor? Asıl sebebi anlattıktan sonra ters giden bir şeyin sinyali olup olmadığına da değindik. Bu yüzden sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyoruz!

Kediler, günün 15-20 saatini uyuyarak geçiriyor.

Bebek ve yaşlı kedilerin günlük uyuma süresi 20 saati bulabiliyor. Bu, yaşları itibarıyla olabilecek bir durum. Peki genç ve yetişkin kedilere ne demeli? Bunun cevabını öğrenmek için evimizde minnoş minnoş uyuyan kedilerin aslında birer yırtıcı olduğunu hatırlamak gerek.

Vahşi doğada kediler, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için epey çaba gösterirler. Avları hızlıdır ve yakalaması zordur. Bu tür bir fiziksel çaba, sürekli enerji gerektirir. Hâliyle enerjiyi de uyku sağlar. Ayrıca geceleri uyanmalarının sebebi de gece avcıları olmalarıdır.

Aslında tam olarak uyumuyorlar.

Kedilerin uykularının hemen hemen %75’i, “yavaş dalga uykusu” adı verilen, yarı uyanık bir dinlenme şeklinde geçiyor. Bu esnada koku ve işitme duyuları açık oluyor. Yani “hazır” pozisyonda uyukluyorlar çünkü avlarının üstüne atlamaya her an hazır olmalılar.

Evdeki avlarını kendiniz olarak düşünebilirsiniz. Rahatlama pozisyonlarındayken onlara dokunma cüretini gösterirseniz her an size bir pati darbesi indirmeye hazırlar! Elbette böyle olmayan, rahatlama zamanında okşandıkça okşanmak isteyen kediler de var.

Geri kalan %25’lik zamanda gerçekten uyuyorlar.

Bahsettiğimiz dörtte üçlük kısmın dışındayken derin uykuya dalıyorlar. Ara sıra ağızlarının, patilerinin titrediğini görmüşsünüzdür. İşte bu esnada REM uykusunda rüya görüyorlar. Bu derin uykuya, uyuklamayla başlayan beş dakikalık artışlarla ulaşıyorlar.

Kısacası kedinizin evde kendini yoracak hiçbir şey yapmasa bile sürekli uyumasının sebebi kalıtımından kaynaklanıyor. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki bazı kediler, hasta olduklarında da fazla uyuyabilir. Bu hastalık fiziksel olabileceği gibi psikolojik sebepli de olabilir. Kedinizin fazla uykusundan endişeleniyorsanız veterinere danışmanızda fayda var.

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