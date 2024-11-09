Kediler Neden Kabın Ortası Boşalınca Hiç Mama Kalmamış Gibi Yemeyi Bırakıyor? Almanız Gereken Önemli Bir Mesaj Var!

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Kedilerin çoğu, kaplarında mama azalıp da kabın ortasını gördüklerinde yemeyi bırakıyor. Bu tuhaf davranışın sebebi, ciddi bir şeye işaret ediyor olabilir.

Kedilerin kimi özellikleri “Uzaylı galiba.” dedirtiyor. Küçücük kutulara zorla girmeye çalışmaları, gecenin bir saati bitmek bilmeyen bir enerjiyle duvardan duvara atlamaları, masanın kenarında duran şeyleri pıt diye aşağı itmeleri…

Özellikle bir kediyle evini paylaşanlar biliyor ki tüm bu ilginç davranışlarını saymakla bitiremeyiz. Bugün bahsedeceğimiz tuhaflık ise mama kaplarının ortasını boş gördüklerinde neden yemeyi bıraktıkları.

Bu hareketi yapmalarının sebebini öğrenmek içim ilk önce kedilerin bıyıklarından bahsetmemiz gerek.

Kedilerin bıyıkları, insanlardaki kadar az işlevli değil; bir nevi biyolojik antenler. Bıyıkların uçları, onları dünya hakkında bilgi sahibi yapıyor. Her bıyıkta, çevreleri hakkında bilgileri elektrik sinyallerine dönüştüren ve beyne ileten sensörler var.

Bıyıklarının uzunluğu, kedinin genişliğine eşit oluyor. Bu yüzden girecekleri veya kafalarını sokacakları yerin genişliğini bıyıklarıyla ölçerek anlayabiliyorlar. İşte zaten bu yüzden küçücük kutulara girmekten çekinmiyorlar.
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“Bunun mama kabanının dibini görmekle ne alakası var?” diyorsanız hemen açıklayalım.

kedi caps

Kedilerde “bıyık stresi” denen bir durum olabiliyor. Bıyıklarının uçları sürekli mama kabına değerse rahatsız edici bir hâl alıyor. Bu yüzden kediler genellikle kabın ortasından yiyorlar ve ortadaki mama bittiğinde kabın kenarlarından yemenin rahatsızlık vereceğini hesaba katarak yemeyi bırakıyorlar.

Bu, kedilerin bazı zamanlarda kabını devirmesinin ve mamayı yerden yemesinin de sebebi.

Bu durumun önüne geçmek için tasarlanan, geniş tabaklardan almayı tercih edebilirsiniz. Hatta evinizdeki, kullanmadığınız, kenarsız bir tabağı da kedinizin mama kabı yapabilirsiniz.

Tabii mamayı yemeyi reddetmelerinin tek sebebi bu değil.

kediler neden kabın ortası boş olunca yemez

Herhangi bir hastalıkları, strese girdikleri bir durum veya psikolojik problemler gibi sebepleri olabilir. Eğer kedinizin yemek yemekle ilgili sorunları varsa veteriner hekiminize danışarak en doğru bilgiyi almanız çok önemli.

Kaynak: Science ABC

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