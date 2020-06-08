ABD’den bilim insanları, Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’e ABD Başkanı Donald Trump’ın yanlış bilgiler veren ve tahrik edici açıklamalarını yaymaması için çağrı yaptılar. Zuckerberg tarafından fonlanan 140 bilim insanının da arasında yer aldığı bilim insanları topluluğu, talebini bir mektup ile iletti.

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan eylemler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın eylemlere dair sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımlar ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak aralarında Nobel Ödülü almış bir bilim insanının da bulunduğu 160 bilim insanı, Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’e ABD Başkanı’nın yanlış bilgiler verdiği ve tahrik edici açıklamalarda bulunduğu paylaşımları Facebook’ta yayınlamaması gerektiğini söylediler.

Zuckerberg’e yapılan çağrıda 160 bilim insanının imzası bulunuyor

ABD’nin önde gelen araştırma kurumlarında görevli olan 160 bilim insanı, Facebook’un CEO’suna cumartesi günü bir mektup göndererek devam eden eylemler sırasında insanları yanlış bir şekilde bilgilendirecek paylaşımlar ve kışkırtıcı dil konusunda daha katı politikalar uygulamasını istediklerini belirttiler.

Bilim insanları, Mark Zuckerberg’e gönderdikleri mektubun neden kaleme alındığını ve onlarca bilim insanı tarafından imzalandığını da açıkladılar. Zuckerberg’e yapılan çağrının organizatörlerinden Harvard Tıp Okulu’ndan Profesör Debora Marks, “Facebook’u gerçeğin ve tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz” dedi.

Trump’ın “Yağma başlarsa ateş de başlar” paylaşımı, tartışmaları daha da alevlendirdi

Bilim insanlarının mektubunda özellikle Trump’ın “Yağma başlarsa ateş de başlar” ifadelerinin yer aldığı paylaşımına karşı Mark Zuckerberg’in harekete geçmemesi eleştiriliyor. Bilim insanları, Trump’ın bu ifadelerinin açıkça şiddeti kışkırttığını söylediler.

ABD Başkanı Donald Trump, bilim insanlarının mektubunda da yer alan paylaşımında “Bu eşkiyalar, George Floyd’un anısına saygısızlık ediyorlar ve buna izin vermeyeceğim. Şimdi Vali Tim Walz’le konuştum. Ordunun sonuna kadar yanında olduğunu söyledi. Zorluk çıkması halinde durumu kontrol altına alacağız. Yağma başlarsa ateş de başlar” demişti.

Twitter, Trump’ın bu tweetini şiddeti yücelttiği gerekçesiyle “Bu mesaj, şiddetin yüceltilmesine ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Ancak Twitter, bu mesaja erişimin kamuoyunun yararına olacağı düşüncesiyle sadece erişimi kısıtlamıştır” şeklinde uyarı koyarak tweeti sınırlandırmıştı.

Zuckerberg'in yaklaşımını Facebook çalışanları da protesto etti

Twitter’ın Trump’ın bu tweetini sınırlandırmış olmasına rağmen Facebook herhangi bir adım atmamıştı. Facebook’un bu yaklaşımına birçok insan tepki göstermekle beraber en önemli tepki, doğrudan Facebook çalışanlarından gelmişti. Zuckerberg’in bu yaklaşımına tepki gösteren iki Facebook çalışanı, şirketten istifa etmişti.

Mark Zuckerberg’e Trump’ın paylaşımları konusunda çağrı yapan bilim insanlarının bir kısmı, Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’in vakfı Chan Zuckerberg Girişimi’nde çalışıyor. Girişim adına yapılan açıklamada da “Çalışanlarımıza, ortaklarımıza ve bağışçılarımıza minnettarız. Facebook politikaları da dahil olmak üzere görüşlerini dile getirme haklarına saygı duyuyoruz” denildi.

Trump’ın paylaşımlarını kaldırmaması konusunda bir paylaşım yapan Mark Zuckerberg de “Politikalarımızda da belirttiğimiz gibi an meselesi olan bir tehlike ya da zarar olmadıkça ifadeye mümkün olan en fazla şekilde olanak sağlamalıyız” diyerek Trump’ın paylaşımlarının kaldırılmamasını savundu.