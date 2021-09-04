Bilime Göre İlk Buluşmada Uygulanması Gereken Taktikler

Yüzlerce kişinin katıldığı araştırmalara göre insanlar, ilk buluşmada karşı tarafın en çok hangi davranışlarından etkileniyor? İlk buluşmada yapmanız ya da yapmamanız gereken hamleleri anlattık.

Pandemi yüzünden gerçek dünyadaki ilk buluşmalar nasıl olurdu, nasıl hazırlanır heyecanla giderdik bunların hepsini unuttuk. Halbuki yavaş yavaş “görüntülü aramalara” dönüşse de bu ilk buluşmalar, vaktimizin büyük bir kısmını birlikte geçireceğimiz, belki de birlikte yaşlanacağımız doğru insanı bulmak için son derece önemli.

Elbette herkesin kendine göre bir zevki, flört etmesi için bazı kriterleri bulunuyor ancak bilim dünyası, yapmış olduğu geniş çaplı araştırmalar sayesinde ilk buluşmada hangi adımların atılması gerektiğini, hangi davranışların yanlış olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Karşı tarafı etkilemek istediğiniz takdirde, araştırmalara göre ilk buluşmada neler yapmanız gerektiğine birlikte bakalım.

Kadınlar, muhabbetin durgun gittiği anlarda kontrolü karşı tarafın geçirmesini istiyor

Profesör Psikolog Marisa T. Cohen’in 390 katılımcı ile gerçekleştirdiği bir araştırmada, kadınların ilk buluşmada muhabbetin erkekler tarafından yönetilmesini istediği ortaya çıkıyor. Kadınlar, özellikle muhabbetin tıkandığı durumlarda konuşacak yeni konuların karşıdaki kişi tarafından bulunmasını istiyor.

Elbette araştırma sonuçları bunu gösteriyor diye ilk buluşmada karşı tarafın konuşmasına izin vermemezlik yapmayın. Konuşacak yeni bir konu bulsanız bile, karşı tarafın bu konu hakkındaki düşüncelerini merak ettiğinizi belirterek muhabbeti iki kişilik sürdürmelisiniz.

Sanılanın aksine uzun süreli göz temasları kurmayın, yanlış anlaşılabilirsiniz

Bugüne kadar sürekli göz teması kurmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorsanız, size kötü bir haberimiz var. 2013 yılında Freiburg Üniversitesi'nden araştırmacıların PubMed’de yayınladığı bir makale, bugüne kadar ikna edici bir davranış olarak görülen göz temasının aslında itici bir davranış olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmanın baş yazarlarından Frances S. Chen ve Julia A. Manson, araştırmaya katılanları iki farklı kategoriye ayırdı. İlk kategorideki katılımcılardan, sosyopolitik konular hakkında konuşmalar yapan insanları izlemelerini istendi. Konuşmayı yapan kişiyle uzun süreli göz teması kurmaktan kaçınan katılımcılar, öğrendikleri bilgilere inanmaya daha meyilli hale geldiler.

İkinci kategoriye ayrılan katılımcılardan ise konuşmayı yapan kişinin doğrudan gözlerine ve ağzına bakmaları istendi. Bütün konuşmayı bu şekilde bitiren katılımcılar, önceki grubun aksine karşı tarafın söyledikleri şeye inanmakta epey zorluk çekti.

Araştırmadan da anlaşılacağı üzere gereğinden fazla göz teması kurmak, karşı tarafta güvenilir olup olmadığınıza dair şüphe uyandırabiliyor. Elbette ilk buluşmada bütün konuşma boyunca göz temasından kaçınmanız da biraz yanlış olabilir. Gözleriniz karşı taraf yerine sürekli başka yerde olursa, partneriniz kendisini beğenmediğinizi düşünebilir.

İlk izlenim, düşündüğünüzden çok daha önemli

İster önemli bir iş görüşmesinde olun ister ilk buluşmada, karşı tarafta yaratacağınız ilk izlenim sandığınızdan çok daha önemli. Hatta Princeton Üniversitesi’nde psikolog Janine Willis ve Alexander Todorov, yaptıkları araştırmalar sonucunda ilk izlenimin saniyeler içerisinde gerçekleştiğini, karşı tarafın sizin hakkınızdaki bazı temel kanılara çok kısa bir sürede vardığını belirtiyor.

Kanada’da yer alan McGill Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bir diğer araştırma ise ilk izlenimde öz güven ve refah seviyenizin son derece önemli olduğunu gösteriyor.

2017 ve 2018 yılları arasında toplamda 372 kişinin katıldığı bu araştırmada insanların,kendinden emin, hayatından memnun ve öz güvenli olup da bunu yansıtmaktan çekinmeyen kişilere karşı daha fazla ilgi duyduğunu ortaya çıkardı.

İlk buluşmanın bir son olmasını istemiyorsanız, vedalaşırken fiziksel temasta bulunun

Yine Prof. Psikolog Marisa T. Cohen’in aynı katılımcılarla yaptığı araştırma, kadınların vedalaşırken karşı tarafın hangi hareketleri sergilediğine dikkat ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre kadınlar, partnerinin tekrar görüşmek isteyip istemediğini vedalaşırken sarılma ya da öpme gibi fiziksel temasta bulunup bulunmadığına göre anlıyor.

Yani ilk buluşmanızın bir son olmasını istemiyorsanız ve partnerinizle görüşmeye devam etmek istiyorsanız, bunu vedalaşırken göstermekte fayda var. Elbette yine aynı yöntemi bir daha görüşmek istemediğiniz birisine karşı “yapmayarak” uygulayabilirsiniz.

Karşı taraftan hoşlandıysanız vedalaşırken elini sıkmayın, el sallamayın

Yapılan araştırmalara göre kadınlar, vedalaşırken el sıkıştığı ya da el salladığı takdirde karşı tarafın bir daha görüşmek istemediklerini düşünüyor. Vedalaşırken tıpkı fiziksel temas kurmanız gerektiği aynı zamanda sanki yöneticisiyle karşılaşmış bir çalışan gibi karşı tarafın elini sıkmamakta fayda var.

Kadınlar ilk buluşmada gelecekten, erkekler ise konuyu cinselliğe getirmekten hoşlanıyor

Marisa T. Cohen’in yaptığı araştırma, her iki cinsiyetin de karşı taraftan hoşlandığı takdirde hangi konuları konuşacağını ortaya çıkardı. Elbette bu kanıya sadece 390 katılımcının ortak görüşleriyle varmak mümkün değil, ancak bu araştırmada kadınlar, eğer karşı taraftan hoşlandıysa konuyu bir şekilde gelecek planlarından, erkekler de yine aynı durumda konuyu cinselliğe getirmekten hoşlanıyor.

Kaynaklar: Freiburg Üniversitesi, Marisa T. Cohen, Princeton Üniversitesi, McGill Üniversitesi