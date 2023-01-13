Bill Gates, Bağış Yapmak İçin 'Tarla' Satacağını Açıkladı

Microsoft kurucu ortaklarından Bill Gates, Reddit'te bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Gates, yaptığı açıklamalar sırasında tüm mal varlığını satacağını bir kez daha ifade etti. Aynı açıklamayı geçmişte de yapan milyarder iş insanı, bu kez konuyla ilgili detay da verdi.

Microsoft kurucu ortakları arasında yer alan ve dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Bill Gates, Reddit'te bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gates, tüm servetinden vazgeçtiğini açıkladı.

Aslına bakacak olursak Bill Gates, Temmuz 2022'de bir açıklama yapmış ve tüm servetini bağışlayıp, dünyanın en zengin insanları listesinden çıkacağını söylemişti. Reddit'te yapılan yeni açıklama, bunun nasıl mümkün olacağını gözler önüne seriyor. Bill Gates, sahip olduğu her şeyi eski eşi Melinda Ann French ile birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'na bırakacak.

Bill Gates sadece nakit parasını değil, üzerindeki tüm tarım arazilerini de bırakacak

Bill Gates, satın aldığı tarım arazileri ile bilinen bir isim. Hal böyle olunca da Reddit kullanıcıları, bu duruma vurgu yaptılar. Hatta bir kullanıcı, bunun çelişkili bir yaklaşım olduğunu söyledi. Bill Gates'in cevabı ise netti. İş insanı, sahip olduğu tarım arazilerini de elden çıkaracak, vakfın kullanımına sunacaktı. Merak edenler için açıklayalım: Bill Gates'in sahip olduğu tarım arazilerinin büyüklüğü, bilindiği kadarı ile 275 bin dönümün üzerinde.

"Para vakfa aktıkça sahip olduğum her şey satılacak." şeklinde bir açıklama yapan Bill Gates, bağışların ne zaman başlayacağını ve ne şekilde sürdürüleceğini açıklamadı.