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TÜRKSAT 4A'ya Geçtik: Peki Yıllardır Kullandığımız TÜRKSAT 3A'ya Ne Olacak?

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TÜRKSAT 4A'ya geçişi yaptık fakat 2008'den beri hayatımızda olan TÜRKSAT 3A'ya şimdi ne olacak?

TÜRKSAT 4A'ya Geçtik: Peki Yıllardır Kullandığımız TÜRKSAT 3A'ya Ne Olacak?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ülkemizde TV yayıncılığında TÜRKSAT 4A dönemi başladı. Peki yıllardır evlerimize yüzlerce kanalı taşıyan emektâr TÜRKSAT 3A uydumuz ıskartaya mı ayrılıyor?

İçeriğimizde detaylara gireceğiz ama önce kısaca cevaplayalım. Hayır, TÜRKSAT 3A şimdilik hiçbir yere gitmiyor.

İçerikten Görseller

TÜRKSAT 4A'ya Geçtik: Peki Yıllardır Kullandığımız TÜRKSAT 3A'ya Ne Olacak?
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Aynı yörüngede kalmaya devam edecek

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Hem TÜRKSAT 3A hem de TÜRKSAT 4A, 42° Doğu yörünge pozisyonunda yan yana hizmet vermeye devam edecek. Yani çanak anteninizin yönünü değiştirmenize gerek kalmamasının sebebi de bu.

TÜRKSAT 4A’nın devreye girmesiyle birlikte frekans kapasitesi devasa oranda arttı. TÜRKSAT 3A, üzerindeki yoğun yayın yükünün bir kısmını yeni uyduya devrederek rahat bir nefes aldı.

Peki TÜRKSAT 3A artık ne yapacak?

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Birçok TV ve radyo kanalı yayınlarını hâlâ TÜRKSAT 3A üzerinden sürdürüyor.

TV yayınlarının yanı sıra uydu interneti, kamu kurumlarının güvenli haberleşme altyapısı ve VSAT (küçük çaplı uydu terminalleri) hizmetleri TÜRKSAT 3A üzerinden kesintisiz sağlanmaya devam edilecek. Olası bir teknik aksaklıkta veya kapasite ihtiyacında TÜRKSAT 3A, bölgedeki en önemli stratejik yedek gücümüz konumunda.

Görev süresi dolan uydulara ne olur?

Her uydunun yakıt miktarına bağlı olarak belirlenen bir "tasarım ömrü" vardır (genellikle 15-20 yıl).

TÜRKSAT 3A, 2008 yılında fırlatıldı ve aktif görev ömrünün sonuna yaklaştığında uzay çöplüğü oluşturmamak adına yakıtının son damlasıyla "Mezarlık Yörüngesi" adı verilen, Dünya'dan yaklaşık 300 km daha uzak güvenli bir noktaya itilerek emekliye ayrılacak ancak TÜRKSAT 3A için o gün henüz gelmedi.

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