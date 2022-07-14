Bill Gates, Tüm Servetini 'Bağışlayacağını' Açıkladı

Bill Gates, 2000 yılında kurduğu Gates Vakfı'na 20 milyar dolar daha bağışlayacağını duyurdu. Vakıf ve kendi geleceği ile ilgili bilgi veren Gates, yakın arkadaşı Warren Buffett'a da teşekkür etti.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kendisi ve eski eşi Melinda Gates adına kurduğu hayır kurumu ile ilgili önemli bir karar aldığını açıkladı. Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Bill Gates, "Gates Vakfı"na 20 milyar dolar daha bağış yapacağını duyurdu.

"Gelecek planım, kendime ve aileme harcadıklarım dışındaki tüm servetimi vakfa vermek..." şeklinde bir açıklama yapan Bill Gates, bu hamlesiyle Gates Vakfı'nı da memnun etti. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, gelir artışları ile kendilerinin de daha fazla para dağıtabilecekleri ifade edildi. Hatta Bill Gates, 2026 yılına geldiğimizde, vakfın yıllık 9 milyar dolar fon sağlamayı başaracağını söylüyor.

Bill Gates, kurduğu vakfa neden 20 milyar dolar daha verecek?

Orijinal Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalar yapan Gates, neden böyle bir karar aldığını şöyle açıkladı:

"Son birkaç yıldaki birkaç büyük küresel aksilik, birçok insanın cesaretini kırdı. Salgın, tarihin en büyük başarısızlıklarından biridir. Ukrayna savaşı tüm dünya için devasa bir trajedidir. İklim değişikliğinden kaynaklanan hasar, çoğu modelin tahmin ettiğinden daha kötü. ABD, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sağlığı için büyük bir geri adım attı. Ama yine de iyimserim. Bu aksilikler, yirmi yıllık tarihi ilerleme bağlamında gerçekleşiyor ve hasarı azaltmanın ve dünyanın kaydettiği ilerlemeye geri dönmenin mümkün olduğuna inanıyorum. "

Melinda ve ben, Gates Vakfı'nı 2000 yılında başlattık çünkü her insanın sağlıklı ve üretken bir yaşam sürme şansına sahip olması gerektiğine inandık. Bu vizyon aynı kalıyor, ancak zamanımızın büyük krizleri hepimizin daha fazlasını yapmasını gerektiriyor. Kurulumuzun desteği ve yönlendirmesi ile bugün yılda yaklaşık 6 milyar dolar olan harcamalarımızı 2026 yılına kadar yılda 9 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Bu harcama artışını mümkün kılmak için bu ay vakfa 20 milyar dolar aktarıyorum. Pandemilerin önlenmesi, çocukluk ölümlerinin azaltılması, hastalıkların ortadan kaldırılması, gıda güvenliğinin ve iklime uyumun iyileştirilmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eğitim sonuçlarının iyileştirilmesi gibi büyük sorunların çözülmesine yardımcı olan vakfın rolünden gurur duyuyorum."

Gelecekte, servetimin neredeyse tamamını vakfa vermeyi planlıyorum. Eninde sonunda dünyanın en zenginleri listesinden aşağı ineceğim. Kaynaklarımı, acıları azaltmak ve yaşamları iyileştirmek için en büyük etkiye sahip olacak şekilde topluma iade etme yükümlülüğüm var. Ve umarım, büyük zenginlik ve ayrıcalık konumlarındaki diğer kişiler de bu anda öne çıkarlar."

Warren Buffett'a teşekkür:

Bill Gates, Twitter'daki paylaşımlarında yakın dostu olarak bilinen Warren Buffett'a da teşekkür etti. Gates Vakfı'nın sermayesinin yarısı kadarının Buffett'ın bağışları olduğundan bahseden Bill Gates, şöyle konuştu:

"Vakıf isimlerimizi taşısa da temelde kaynaklarımızın yarısı Warren Buffett'tan geldi. İnanılmaz cömertliği, vakfın bu kadar iddialı olabilmesinin büyük bir nedeni. Onun dostluğunu ve rehberliğini ne kadar takdir ettiğimi asla anlatamam."