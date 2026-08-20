Amazon'un İnsansız Teslimat Hava Aracı, Bir Müşterinin Siparişini Havuza Düşürdü [Video]

Amazon teslimat dronu Teksaslı bir kadının siparişini komik bir şekilde havuza düşürdü.

Amazon’un Prime Air insansız hava aracı teslimat hizmetini ABD genelinde 500 yeni şehir ve kasabaya genişletme planlarını açıklamasından kısa bir süre sonra, Teksas’ta yaşanan talihsiz bir olay sosyal medyada viral oldu.

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İlk dron teslimatını heyecanla bekleyen bir müşteri, insansız hava aracının siparişini doğrudan yüzme havuzuna bıraktığı anları saniye saniye kaydetti.

Kullanıcınn ilk siparişi trajikomik bitti

Teksas’ta yaşayan Lindsey Austen, siparişini getiren dronun yüksek gürültüsünü duyunca teslimat anını ölümsüzleştirmek için hemen bahçeye koştu. Sosyal medyada ve basında büyük ilgi gören görüntülerde, otonom hava aracının havuzun üzerinde süzüldüğü ve Austen’ın heyecanla olayı izlediği görülüyor.

Ancak beklenmedik bir şekilde kapaklarını açan cihaz, paketi tam havuzun ortasına bıraktı. Çevreye ya da insanlara zarar vermeyen bu aksilik, teslimat sürecindeki ironik ve komik anlarıyla kısa sürede viral hâle geldi.

"Şimdilik" küçük bir aksaklık

Tüm bu yaşananlara rağmen Amazon, Prime Air hizmetini 2026 yılı sonuna kadar ABD genelinde yaklaşık 500 şehir ve kasabaya ulaştırarak hizmet ağını 6 katına çıkarmayı hedefliyor. Şirket; gıda, elektronik, kozmetik ve ilaç gibi milyonlarca ürünü 30 dakika gibi kısa bir sürede teslim edebildiğini belirtiyor.

Teksas dâhil olmak üzere yedi eyalette aktif olan Prime Air yetkilileri, gelişmiş "Algıla ve Kaçın" sistemleri ve dâhili sensörler sayesinde otonom uçuşların tamamen güvenli şekilde gerçekleştiğini vurgulasa da yaşanan son olay sistemdeki küçük aksaklıkların teslimat hedefini şaşırtabileceğini gösterdi.